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В России треть нуждающихся в трансплантации клеток костного мозга получают ее

В операциях нуждаются порядка 5 тыс. пациентов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Порядка 1,7 тыс. трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток проведено в России на сегодняшний день. При этом нуждаются в подобных операциях порядка 5 тыс. пациентов, сообщил в понедельник глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Уйба на итоговой пресс-конференции в Москве.

"Мы сегодня имеем в РФ - выполнено 1696 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток, а потребность - более 5 тыс. Треть в лучшем случае [получают помощь], а остальные люди, к сожалению, не получают этого лечения. В детской практике дефицит этого вида помощи оценивается специалистами в 30%, во взрослой - 70%. Это реальная проблема жизни и смерти людей", - рассказал он.

Уйба также добавил, что основной проблемой для проведении подобных операций является отсутствие в стране единого полноценого регистра костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

Осенью 2018 года вице-премьер Татьяна Голикова поручила членам Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере разработать свои предложения по законодательному регулированию регистра доноров костного мозга. Она пояснила, что в настоящее время учет доноров и реципиентов осуществляется пятью медицинскими организациями с разными подходами. По ее словам, опыт организаций позволяет создать единый регистр, однако для этого необходимо внесение изменений в закон "Об охране здоровья граждан".

Минздрав России, в свою очередь, подготовил ключевые документы, необходимые для формирования регистра в РФ. Создаваемый федеральный регистр доноров представляет собой единую общероссийскую государственную базу данных, содержащую защищенные сведения о гражданах, готовых стать потенциальными донорами и сдавших анализы крови на типирование главного комплекса гистосовместимости.

Кроме того, в регистре хранятся сведения о результатах их медицинского обследования на выявление противопоказаний к донорству, сведения о фенотипе костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, которые позволят подобрать наиболее подходящего донора. Также в базе будут храниться сведения о пациентах, нуждающихся в трансплантации.

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