Жители ДНР и ЛНР подали более 160 тыс. заявлений на получение гражданства России

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Более 160 тыс. заявлений подали жители ДНР и ЛНР на получение российского гражданства, 125 тыс. жителей этих республик уже получили гражданство РФ. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

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"Всего с апреля текущего года в пункты приема документов Ростовской области поступило свыше 160 тыс. заявлений, а по 125 тыс. лиц уже приняты решения о приеме в гражданство", - сказал он на заседании межведомственной комиссии по реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. 17 июля своим указом президент РФ увеличил число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. В июне на территории Ростовской области открылись два первых специализированных отделения МВД России по вопросам миграции, которые начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР и ДНР в упрощенном порядке. В июле в регионе открылись еще два таких пункта, а в начале декабря их стало шесть.