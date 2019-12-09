Суд во Владивостоке оправдал журналиста по делу о злоупотреблении свободой информации

ЯКУТСК, 9 декабря. /ТАСС/. Девятый кассационный суд во Владивостоке отменил решение Якутского городского суда о штрафе в 30 тыс. рублей журналисту газеты "Якутск вечерний" Михаилу Романову по административному делу о злоупотреблении свободой информации. Об этом ТАСС сообщила представляющая интересы Романова юрист Елена Максимова.

Якутский городской суд вынес свое решение в июле 2019 года. Защита Романова обжаловала решение в кассационной инстанции.