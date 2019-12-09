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Суд во Владивостоке оправдал журналиста по делу о злоупотреблении свободой информации

Ранее мужчине был назначен штраф в размере 30 тыс. рублей

ЯКУТСК, 9 декабря. /ТАСС/. Девятый кассационный суд во Владивостоке отменил решение Якутского городского суда о штрафе в 30 тыс. рублей журналисту газеты "Якутск вечерний" Михаилу Романову по административному делу о злоупотреблении свободой информации. Об этом ТАСС сообщила представляющая интересы Романова юрист Елена Максимова.

Якутский городской суд вынес свое решение в июле 2019 года. Защита Романова обжаловала решение в кассационной инстанции.

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"Секретарь суда сказала, что в связи с недоказанностью отменили решение Якутского городского суда, дело прекращено. Решение вынесли 25 ноября, но пока не отправили его нам", - сообщила Максимова.

Как ранее сообщали ТАСС в республиканском МВД, статья Романова, которая была опубликована в газете "Якутск вечерний" в апреле, содержала фрагмент текста, в котором "имелись признаки злоупотребления свободой информации". Статья была посвящена бывшему сотруднику Северо-Восточного федерального университета Антону Аммосову, которого в ноябре 2018 года, по его словам, задержали и избили оперативники ФСБ из-за комментариев на местном новостном сайте.

Теги
РоссияПриморский крайЯкутия
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