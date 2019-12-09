СМИ: Барак и Мишель Обама купили поместье стоимостью $11 млн

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель приобрели в штате Массачусетс поместье стоимостью $11 млн. Об этом сообщила газета The Hill.

Особняк с семью спальнями, расположенный на острове Мартас-Винъярд у Атлантического побережья, занимает почти 650 кв. м. К нему прилегает земельный участок площадью более 11,5 га с бассейном, частным пляжем и собственной пристанью.

В доме есть два гостевых крыла, а также большой зал с камином и сводчатым потолком. Из окон, как сообщает издание, открывается вид на океан.

Поместье ранее принадлежало владельцу баскетбольной команды "Бостон селтикс" Уайклифу Граусбеку. Он выставил его на продажу четыре года назад и первоначально просил за него более $22 млн.

Барак и Мишель Обама стали частыми посетителями Мартас-Винъярд еще во время их пребывания в Белом доме. Они ежегодно ездили туда в отпуск. Этот остров также был популярным местом отдыха президента Билла Клинтона, возглавлявшего американскую администрацию с 1993 по 2001 год. Прошлым летом Обама и его супруга арендовали поместье, которое теперь решили купить.

Покинув Белый дом в 2017 году, бывший президент в течение некоторого времени арендовал особняк в Вашингтоне. Летом 2017 года экс-глава государства выкупил его за $8 млн. В доме восемь спален и 10 санузлов. Он расположен в районе Колорама - одном из старейших и самых престижных в американской столице. В разное время в этой части города жили такие американские президенты, как Вудро Вильсон (срок президентства: 1913-1921), Уильям Тафт (1909-1913), Франклин Рузвельт (1933-1945), Уоррен Гардинг (1921-1923) и Герберт Гувер (1929-1933).