Акция "Тест по истории Отечества" соберет порядка 700 тыс. участников

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Организаторы международной акции "Тест по истории Отечества", которая состоится 13 декабря 2019 года, ожидают, что в мероприятии примут участие порядка 700 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции в ТАСС в понедельник сообщила председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева.

"Мы откроем международный проект "Большая история" 13 декабря международной акцией "Тест по истории Отечества". В этом году мы ожидаем порядка 700 тыс. участников из всех регионов России и 42 стран. Мы ужезарегистрировали около 6 тыс. площадок, процесс регистрации еще идет. Мы ожидаем, что наши коллеги, депутаты Государственной думы, проверят свои знания так же, как и лидеры фракций, актеры и артисты. Это тест на знание общей истории отечества. Его можно будет написать как на площадках, так и в интернете", - сказала она, добавив, что принять участие может любой желающий.

В тесте примут участие Великобритания, Германия, Франция, Армения, Азербайджан, Таиланд, Турция, Соединенные Штаты Америки, Бразилия и другие страны.

В рамках проекта "Большая история" пройдет еще несколько мероприятий. "Экспозиция "Женщина в войне", которую планируется провести по всем регионам нашей страны, фестиваль "Памяти народа", посвященный жертвам Холокоста. Мы пригласим в Москву непрофессиональные детские и молодежные театральные коллективы, которые покажут театральные постановки. Акцию "Тест по истории Великой Отечественной войны" 24 апреля 2020 года мы планируем сделать еще более масштабной, мы ставим цель - более 1 млн участников в России и за рубежом", - добавила Воропаева.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев отметил, что ведомство поддерживает идею акции. "Огромное количество мероприятий, направленных на продвижение здорового понимания памяти о победе великого советского народа в Великой Отечественной войне, найдет всестороннее развитие в нашей деятельности и в деятельности других органов исполнительной власти. И один из таких проектов - это "Большая история", - сказал он.

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой подчеркнул, что история способна вести к "разумному, правильному пути тех, кому в будущем предстоит руководить страной, бизнесом и регионам". "Очень важно, чтобы было общее ощущение правды и неправды. Очень важно, чтобы была сохранена память о тех людях, которые отдали свою жизнь за нашу с вами свободу, за возможность говорить на родном языке", - отметил политик.