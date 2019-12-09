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Грета Тунберг считает, что ситуация с климатом уже сейчас влияет на население планеты

По мнению активистки, климатическая ситуация на планете уже затрагивает людей

МАДРИД, 9 декабря. /ТАСС/. Чрезвычайная климатическая ситуация, сложившаяся на Земле, уже сейчас оказывает влияние на население планеты. Такое мнение высказала в понедельник на пресс-конференции в Мадриде шведская активистка Грета Тунберг. Мероприятие прошло в рамках 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25), которая продлится здесь до 13 декабря.

"Наша обязанность заключается в том, чтобы использовать внимание СМИ для того, чтобы предоставить голоса тем, кто в этом больше всего нуждается", - сказала Тунберг.

"Чрезвычайная климатическая ситуация - это не то, что окажет влияние в будущем, - считает 16-летняя активистка. - Это уже затрагивает людей". "Очень важно, чтобы мы прислушивались к коренным народам, потому что они страдают, а их права нарушались во всем мире", - отметила Тунберг.

Изначально предполагалось, что COP-25 состоится в Бразилии, однако власти страны отказались от проведения конференции, объяснив это сменой правительства и финансовыми затруднениями. Принять форум вызвалось Чили, но и там провести его не удалось. В конце октября президент страны Себастьян Пиньера объявил об отмене саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и конференции по климату из-за начавшихся в стране массовых протестов против повышения стоимости проезда в метро. В результате было решено перенести конференцию в Мадрид.

Ключевой целью нынешнего саммита является рассмотрение нерешенных вопросов для полного осуществления Парижского соглашения по климату. Кроме того, саммит призван мотивировать страны взять на себя более серьезные обязательства в области климата.

Парижское соглашение по климату было достигнуто 12 декабря 2015 года по итогам международного саммита. Его участники условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с показателем доиндустриальной эпохи.

Влияние на людей

Чрезвычайная климатическая ситуация на планете уже затрагивает людей, считает Тунберг. "Наша обязанность заключается в том, чтобы использовать внимание СМИ для предоставления наших голосов тем, кто в этом больше всего нуждается", - сказала она.

"Чрезвычайная климатическая ситуация - это не то, что повлияет в будущем, - считает активистка. - Это уже затрагивает людей. Очень важно, чтобы мы  прислушивались к коренным народам, потому что они страдают, а их права нарушались во всем мире".

Тунберг стала одним из самых долгожданных гостей на COP-25. 3 декабря она сошла на берег в Лиссабоне после 21-дневного путешествия из США на катамаране. В пятницу утром активистка прибыла в Мадрид на поезде.

Теги
ИспанияТунберг, Грета
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