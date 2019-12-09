Более тысячи должников "Россетей" в Ингушетии погасили долги на 72,8 млн рублей

МАГАС, 9 декабря. /ТАСС/. Энергокомпании "Россети Северный Кавказ" выплатили долги в размере около 73 млн рублей более 1 тыс. потребителей в Ингушетии, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" за 11 месяцев 2019 года подготовили 19987 заявок на отключения, в том числе 1133 в отношении юрлиц и 18854 - бытовых потребителей. Их суммарная задолженность перед энергокомпанией составила 2,3 млрд рублей. Благодаря адресной информационной работе энергетиков 1034 потребителей погасили 72,8 млн рублей, не дожидаясь крайних мер, 17096 абонентов, не оплативших 947 млн, были обесточены", - говорится в сообщении.

Как сообщается, отключение электроэнергии производится в соответствии с постановлением правительства РФ от 04.05.2012 № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Оказаться обесточенными могут абоненты, не оплатившие два или более расчетных периода.

Ранее сообщалось, что должники энергокомпании "Россети Северный Кавказ" в Ингушетии должны будут выплатить около 500 млн рублей по решению судов. В числе самых крупных неплательщиков "Ингушрегионводоканал".

"Россети" в Ингушетии реализует инвестпрограмму по развитию энергоснабжения республики на период 2016-2022 годы. Стоимостью более 1,2 млрд рублей. Большая часть финансирования направлена на реконструкцию и техническое перевооружение распределительных сетей.