Минприроды России предложило тушить все лесные пожары, невзирая на удаленность очагов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Минприроды России предлагает тушить лесные пожары вне зависимости от их удаленности от населенных пунктов и стоимости ликвидации очага возгорания. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

В настоящее время существует приказ Минприроды России, который позволяет не тушить лесные пожары, если борьба с возгоранием признана экономически нецелесообразной, а очаг находится далеко от населенных пунктов. Этот приказ многократно подвергался критике. В частности, в сентябре председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев предлагал отменить данный приказ после серии масштабных пожаров летом 2019 года.

"Природоохранное ведомство разработало поправки, которые отменяют сразу два действующих правила, касающихся лесных пожаров. Первое предполагает возможность не бороться с очагом возгорания, если он находится в труднодоступной местности и не угрожает населенным пунктам. Второе касается экономической целесообразности тушения пожара", - говорится в сообщении.

По данным Минприроды, в настоящее время проект документа находился на стадии общественного обсуждения. "Если документ будут одобрен, то региональные власти будут обязаны тушить все пожары, вне зависимости от того, угрожают ли они населенным пунктам или находятся в отдаленных местах, а также не смогут отказываться от тушения, апеллируя финансовой целесообразностью", - поясняется в сообщении.

В конце лета, после сезона мощных лесных пожаров в Сибири, предварительный ущерб от которых оценен в 7 миллиардов рублей, министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин поручил Рослесхозу совместно с регионами пересмотреть существующие нормативы и правила борьбы с лесными возгораниями.