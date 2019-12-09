Толстой заявил, что чиновники должны ответить за нарушение правил WADA

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские чиновники, виновность которых в нарушении антидопинговых правил WADA будет полностью доказана, должны понести ответственность. Об этом в понедельник заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя решение исполкома WADA о санкциях в отношении российского спорта.

"Если будут доказательства, надо всех привлекать к ответственности. Проблема в том, что нарушения якобы есть, а доказательств этих нарушений, вроде как, нет. Во всяком случае, неопровержимых доказательств", - сказал Толстой, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. Ситуация с привлечением к ответственности осложняется тем, что никого из спортивных функционеров не "поймали за руку", добавил парламентарий.

"Очень жаль, что мы изначально пошли на то, чтобы выступать под белым флагом на прошлой Олимпиаде, сегодняшнее решение - это просто продолжение тенденции к выдавливанию конкурентов от российского спорта из мирового спорта", - считает Толстой.

По его словам, России следует заново начать переговоры с WADA. "Россия столкнулась с чудовищной системой манипуляции, в которой данные антидопинговой лаборатории могут модерироваться из-за рубежа. Каким образом им можно доверять? Я считаю, все это [решения в отношении спортсменов РФ] нужно обнулить и заново вести переговоры. Возможно, этим займется национальный олимпийский комитет", - добавил вице-спикер нижней палаты.

Толстой также выразил надежду, что у России "хватит сил и возможностей, чтобы не потерять еще несколько поколений спортсменов и проводить масштабные соревнования".

В ноябре комитет по соответствию WADA по итогам расследования пришел к выводу, что Россия проводила манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории для сокрытия допинговых нарушений. В результате комитет рекомендовал исполкому WADA вновь признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта: на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на главных международных соревнованиях под флагом страны, запретить проводить крупные турниры на территории РФ, исключить российских чиновников из состава представителей международных федераций и запретить им посещать соревнования. В итоге исполком одобрил все рекомендации.