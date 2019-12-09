Госдума 10 декабря обсудит законопроекты о курилках в аэропортах и электронных сигаретах

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник намерена рассмотреть в первом чтении законопроект, приравнивающий электронные сигареты к обычным с точки зрения ограничений на потребление и продажу, а во втором чтении - инициативу о возвращении курилок в аэропорты. Об этом сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев по итогам заседания президиума фракции.

"Завтра [в повестку включен] законопроект, касающийся охраны здоровья граждан от потребления табачного дыма. Этот законопроект внесен группой членов Совета Федерации во главе с Валерием Рязанским, он приравнивает электронные сигареты полностью по всем требованиям и ограничениям к сигаретам (обычным)", - сказал он в понедельник журналистам.

Также во вторник палата планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, разрешающий курение табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов, добавил Исаев. "После длительной, многострадальной работы мы все-таки принимаем во втором чтении закон (депутата) Сергея Боярского о курительных комнатах в транзитных зонах аэропортов", - добавил он.

19 ноября комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект сенатора Валерия Рязанского, который распространяет штрафы за курение табака в запрещенных местах на электронные сигареты и кальяны. Штраф остается прежним: от 500 до 1 тыс. рублей, при этом за курение кальяна или электронных сигарет на детской площадке придется заплатить от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Также законопроектом вводится наказание за несоблюдение ограничений в сфере торговли электронными сигаретами, аналогичное действующим штрафам за такое же нарушение в отношении табачной продукции: для граждан в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.