Путин 10 декабря обсудит с СПЧ улучшение судебной системы и защиту прав несовершеннолетних

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встретится с региональными уполномоченными по правам человека.

Как сообщила пресс-служба Кремля, "рабочий график президента России Владимира Путина 10 декабря, в международный День прав человека, будет полностью посвящен правозащитной тематике".

"Глава государства традиционно проведет в Кремле заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) - консультативного органа по содействию реализации конституционных полномочий Президента России в этой сфере. Планируется обсудить широкий круг вопросов, в частности - о совершенствовании судебной системы, поддержке соотечественников за рубежом, защите прав несовершеннолетних", - уточнили в пресс-службе.

После заседания СПЧ Путин также в Кремле встретится с региональными уполномоченными по правам человека. "Более 70 омбудсменов смогут обсудить с президентом насущные вопросы своей повседневной работы", - отметили в пресс-службе.

День прав человека установлен в 1950 году решением Генеральной Ассамблеи ООН спустя два года после принятия 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека.