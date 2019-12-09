В Турции туристы будут платить налог за проживание в отелях

ТАСС, 9 декабря. Туристы в Турции будут платить дополнительно двухпроцентный налог на проживание в гостиницах на территории республики. Соответствующее положение содержит подписанный президентом закон, опубликованный 7 декабря в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

Новостной портал Diken сообщает в понедельник, что на первом этапе, с 1 апреля и до конца 2020 года, налог будет взиматься в размере 1%. Отели должны будут отражать его в счетах клиентов за проживание наряду с другими налоговыми сборами. У президента есть полномочия отдельным указом понизить его наполовину номинального значения или повысить в два раза.

Взимать его должны будут все объекты размещения, включая гостиницы, мотели, апартаменты, гостевые дома и кемпинги. Также закон распространяется и на объекты при гостиницах: парки развлечений, аквапарки, рестораны и тому подобное.

Освобождаются от налога студенческие общежития, пансионы и дома отдыха для учащихся. Он не будет взиматься с дипломатов зарубежных представительств в Турции, иных лиц, имеющих дипломатический статус, а также сотрудников международных организаций при наличии соответствующего соглашения с Анкарой об освобождении от налогов.