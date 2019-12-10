Экзамены на водительские права. Что может измениться?

С октября 2020 года из водительского экзамена могут убрать испытание на "площадке". В ГИБДД считают, что оно дублирует экзамен автошколы и не проверяет умение будущих водителей ориентироваться в реальных условиях. Ряд испытаний в таком случае предлагают проводить на дорогах с неинтенсивным движением или на закрытых территориях.

По новым правилам последовательность поворотов и разворотов будет определяться экзаменатором в процессе поездки, а не заранее, как сейчас. При этом перечень дорог и улиц, на которых будет проводиться экзамен, станут размещать в открытом доступе заблаговременно.