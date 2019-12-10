Экзамены на водительские права. Что может измениться?

За последние пару лет инициатив по внесению изменений в водительский экзамен поступало очень много. "Город", "площадка", теоретическая часть и медосмотр — разбираемся, что нужно будет сделать, чтобы получить права в 2020 году.
"Площадка"
С октября 2020 года из водительского экзамена могут убрать испытание на "площадке". В ГИБДД считают, что оно дублирует экзамен автошколы и не проверяет умение будущих водителей ориентироваться в реальных условиях. Ряд испытаний в таком случае предлагают проводить на дорогах с неинтенсивным движением или на закрытых территориях.
По новым правилам последовательность поворотов и разворотов будет определяться экзаменатором в процессе поездки, а не заранее, как сейчас. При этом перечень дорог и улиц, на которых будет проводиться экзамен, станут размещать в открытом доступе заблаговременно.
Система оценки
Госавтоинспекция планирует изменить систему оценки практической части экзамена. Сейчас за каждую ошибку кандидату в водители начисляется один, три или пять штрафных баллов. Экзамен считается проваленным, если кандидат набирает пять штрафных очков. В будущем от балльной системы могут отказаться, но как будет выглядеть обновленный экзамен, пока неизвестно.
У сдающих также может появиться возможность оспорить результаты экзаменов в случае неправомерного поведения экзаменатора.
Теория
К 1 ноября 2020 года теоретическая часть водительского экзамена может сильно измениться. Вопросов станет больше (50 вместо 20), особое внимание будет уделяться психологическим основам, безопасному вождению и медицине, экзамен станет длиннее, поменяется система оценки. Ранее сообщалось, что оценивать ответы на каждый вопрос будут по степени возможных рисков при принятии такого решения в реальности.
Электронные водительские удостоверения
В России могут появиться электронные водительские удостоверения. По словам главы ГИБДД Михаила Черникова, электронная версия удостоверения может стать альтернативой привычной пластиковой карточке. Российские водители смогут предъявлять сотрудникам ГИБДД как пластиковые, так и электронные права, интегрированные в смартфон.
О возможных сроках реализации этой инициативы пока ничего не известно.
Запрос в Минздрав
МВД России сможет получать от Минздрава информацию о наличии у водителя медицинских противопоказаний или ограничений к управлению транспортом. В министерстве говорят, что сотрудничество ведомств не предполагает раскрытия истории болезни. Соответствующий законопроект внесен в правительство.
В ведомстве также предлагают дать водителям возможность оформлять медицинские справки во время диспансеризации в рамках нацпроекта "Здравоохранение".