Суд оправдал обвиняемых в растрате 1,6 млрд рублей бывших сотрудников мэрии Уфы

УФА, 9 декабря. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Уфы в понедельник вынес оправдательный приговор обвиняемым в растрате 1,6 млрд рублей бывшему вице-мэру Уфы Александру Филиппову и экс-начальнику управления капитального строительства администрации города Марату Гарееву, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

"Оправдать Филиппова Александра Анатольевича по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), в связи с отсутствием состава преступления. Оправдать Гареева Марата Рашитовича по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 138, ч. 3 ст. 286 УК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", - зачитал приговор судья.

Оправданные имеют право на реабилитацию и возмещение морального вреда. Также судья постановил снять арест с имущества Александра Филиппова. Речь идет о доме площадью более 400 кв. метров, автомобиле Volkswagen Touareg и земельном участке площадью 600 кв. метров.

Версия следствия

В 2017 году следственное управление СК РФ по Башкирии возбудило уголовное дело в отношении чиновников мэрии Уфы Филиппова и Гареева по факту превышения должностных полномочий при реализации региональной программы по переселению аварийного фонда.

По версии следствия, в 2007 году была утверждена программа по развитию застроенных территорий Уфы на 2007-2015 годы с подпрограммой по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Чиновники мэрии заключили более 50 договоров с инвесторами, которые брали на себя обязательства по финансированию расселения граждан и сносу ветхого жилья.

Как считает следствие, обвиняемые, действуя в сговоре, необоснованно выделили свыше 1,6 млрд рублей. Также сообщалось, что во время расследования дела из бюджета Уфы в федеральный фонд ЖКХ возвращено более 500 млн рублей.

Для бывшего вице-мэра это уголовное дело - второе по счету. В апреле районный суд приговорил к штрафу Филиппова, который до начала работы в мэрии Уфы был владельцем компании "Автореал". Он, по версии следствия, уклонился от уплаты налогов в крупном размере. Сумма штрафа составила 250 тыс. рублей, от наказания он был освобожден в связи с истечением срока давности. Верховный суд Башкирии в сентябре отменил этот приговор, а дело вернули в прокуратуру.

Ранее источник ТАСС также сообщал, что задержание в Москве при попытке покинуть Россию первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, обвиняемого в получении взятки в размере 10 млн рублей, связано с делом Филиппова.