{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура проведет проверку заявления о нецензурной брани мэра Липецка

Евгения Уваркина занимает свой пост с лета текущего года

ТАСС, 9 декабря. Сотрудники прокуратуры по Липецкой области проведут проверку по заявлению депутата Липецкого областного совета Олега Хомутинникова о нецензурных высказываниях мэра Липецка Евгении Уваркиной, сделанных при обходе городского парка. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора по региону Татьяна Ткачева.

В субботу в интернете появилось видео, на котором глава Липецка совершает утренний обход Нижнего парка города, где ведется реконструкция. При этом она нецензурно выражается о ходе работ и о том, какие недоработки видит в парке. Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников заявил в субботу, что подаст заявление в полицию, прокуратуру и в горсовет депутатов, который и назначал Уваркину мэром летом 2019 года.

"Заявление от депутата Хомутинникова получено и будет проверено, решение будет принято по итогам проверки", - сказала ТАСС Ткачева.

Как пояснил Хомутинников ТАСС, он обратился в прокуратуру, чтобы получить правовую оценку поведения Уваркиной. "Статья 21 КоАП гласит о том, что нецензурная брань в общественных местах - а Нижний парк такое место - является мелким хулиганством и влечет административный штраф от 500 до 1 тыс. рублей или 15 суток ареста", - сказал собеседник агентства.

Всего, по словам депутата, он подал три заявления - на имя прокурора Липецкой области Константина Кожевникова, врио начальника УМВД Дмитрия Смольнякова и председателя горсовета депутатов Игоря Тинькова. "Прошу депутатов изучить видео, указываю, что поведение Уваркиной позорит честь города и не соответствует должности и статусу мэра Липецка <...>, прошу вынести вопрос о моральном осуждении вплоть до удаления в отставку", - сказал Хомутинников.

Пресс-секретарь городского совета депутатов Татьяна Сухарева подтвердила корреспонденту ТАСС, что в городском парламенте получили заявление Хомутинникова и рассмотрят его. "Решение будет принято по итогам проверки", - сказала ТАСС руководитель пресс-службы ведомства Татьяна Ткачева.

Теги
РоссияЛипецкая область
Реклама на ТАСС
Медведев подписал постановление о Всероссийской переписи населения в 2020 году
На проведение переписи выделят более 30 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС