Прокуратура проведет проверку заявления о нецензурной брани мэра Липецка

ТАСС, 9 декабря. Сотрудники прокуратуры по Липецкой области проведут проверку по заявлению депутата Липецкого областного совета Олега Хомутинникова о нецензурных высказываниях мэра Липецка Евгении Уваркиной, сделанных при обходе городского парка. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора по региону Татьяна Ткачева.

В субботу в интернете появилось видео, на котором глава Липецка совершает утренний обход Нижнего парка города, где ведется реконструкция. При этом она нецензурно выражается о ходе работ и о том, какие недоработки видит в парке. Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников заявил в субботу, что подаст заявление в полицию, прокуратуру и в горсовет депутатов, который и назначал Уваркину мэром летом 2019 года.

"Заявление от депутата Хомутинникова получено и будет проверено, решение будет принято по итогам проверки", - сказала ТАСС Ткачева.

Как пояснил Хомутинников ТАСС, он обратился в прокуратуру, чтобы получить правовую оценку поведения Уваркиной. "Статья 21 КоАП гласит о том, что нецензурная брань в общественных местах - а Нижний парк такое место - является мелким хулиганством и влечет административный штраф от 500 до 1 тыс. рублей или 15 суток ареста", - сказал собеседник агентства.

Всего, по словам депутата, он подал три заявления - на имя прокурора Липецкой области Константина Кожевникова, врио начальника УМВД Дмитрия Смольнякова и председателя горсовета депутатов Игоря Тинькова. "Прошу депутатов изучить видео, указываю, что поведение Уваркиной позорит честь города и не соответствует должности и статусу мэра Липецка <...>, прошу вынести вопрос о моральном осуждении вплоть до удаления в отставку", - сказал Хомутинников.

Пресс-секретарь городского совета депутатов Татьяна Сухарева подтвердила корреспонденту ТАСС, что в городском парламенте получили заявление Хомутинникова и рассмотрят его. "Решение будет принято по итогам проверки", - сказала ТАСС руководитель пресс-службы ведомства Татьяна Ткачева.