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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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Медведев назвал решение WADA продолжением антироссийской истерии

По мнению премьер-министра, решение агентства лишить Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах нужно обжаловать
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© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

ГОРКИ, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) "продолжением антироссийской истерии, которая приобрела хроническую форму". Об этом он заявил на встрече с вице-премьерами.

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"То, что эти все решения повторяются и зачастую в отношении спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, не говоря уже о других моментах, конечно, наводит на мысль, что это продолжение этой антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму", - заявил Медведев.

Медведев считает, что профильные организации должны обжаловать решение WADA. "Думаю, что те организации, которые отвечают за это, я имею в виду российские организации, в чью компетенцию входят эти все вопросы, они должны будут продумать вопросы о том, чтобы такого рода решение было обжаловано", - сказал глава кабмина.

В то же время премьер-министр признал, что в российском спорте есть проблемы с допингом. "Не так давно, выступая с интервью, я сказал, что в данном случае очевидно, что и на российской стороне, я имею в виду в нашем спортивном сообществе существуют значительные пока проблемы с допингом, это невозможно отрицать", - отметил председатель правительства.

В понедельник, 9 декабря, члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия РУСАДА, лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. У РУСАДА есть 21 день на подачу апелляции, решение по которой будет принимать CAS.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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