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Портрет императрицы Елизаветы Петровны разместили на фасаде аэропорта в Калининграде

Изображение представляет собой собирательный образ императрицы, основанный на известных работах разных художников

КАЛИНИНГРАД, 9 декабря. /ТАСС/. Портрет и имя российской императрицы Елизаветы Петровны разместили на фасаде калининградского аэропорта, названного в ее честь по итогам конкурса "Великие имена России". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба авиаузла.

"В калининградском аэропорту на фасаде здания аэровокзала размещены имя и портрет императрицы Елизаветы Петровны. Портрет выполнен в виде графического рисунка и представляет собой собирательный образ, основанный на известных портретах Елизаветы Петровны, сделанных разными художниками", - говорится в сообщении.

Портрет императрицы и новое название аэропорта планируется также разместить в секторе прилета и галерее третьего этажа здания аэровокзала.

Имена для 47 аэропортов России жители выбирали с 11 октября по 30 ноября 2018 года. В проекте приняли участие более 5,5 млн человек. В большинстве регионов победителями признаны имена, набравшие простое большинство.

В шорт-лист для голосования по присвоению имени аэропорту Храброво в Калининграде, помимо императрицы Елизаветы Петровны, были внесены имена Александра Василевского и Ивана Черняховского, руководивших разгромом фашистских войск во время Великой Отечественной войны, и родоначальника немецкой классической философии Иммануила Канта, современника Елизаветы, принявшего при ней российское подданство в годы Семилетней войны (с 1756 по 1763 год).

Международный аэропорт Калининград (Храброво) расположен в 20 км к северо-востоку от центра города Калининграда. Имеет статус аэропорта федерального значения, связан регулярным воздушным сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Череповцом, Белгородом, Волгоградом, Воронежем, Казанью, Нижним Новгородом, Пермью, Ростовом-на-Дону, Калугой, Краснодаром, Минском, Ташкентом, Варшавой. Пассажиропоток аэропорта в 2018 году составил 2,1 млн пассажиров.

Теги
РоссияКалининградская область
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