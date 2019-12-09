На Хайнане создадут Институт национального парка тропических лесов

ХАЙКОУ /Китай/, 9 декабря. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань планируют создать Институт национального парка тропических лесов. Об этом сообщает газета "Хайнань жибао" со ссылкой на провинциальное Управление лесного хозяйства.

По данным ведомства, в задачу института войдет оказание технической и интеллектуальной поддержки, что позволит обеспечить лучшую защиту и устойчивое развитие разнообразных ресурсов тропических лесов в провинции. Строительство Национального парка тропических лесов - важная часть программы хайнаньских властей по превращению острова в "национальную экологичную и цивилизованную пилотную зону". К настоящему времени, пишет газета, проработаны планы защиты окружающей среды, развития туризма и строительства необходимой инфраструктуры в парковой зоне. В конце ноября этого года был запущен официальный сайт Национального парка тропических лесов на Хайнане.

Проект создания парка был запущен в январе этого года с целью сохранения и восстановления местной экосистемы, а также достижения баланса в процессе социально-экономического развития прилегающих территорий. Скоро он будет занимать площадь порядка 4,4 тыс. кв. км, что составляет около одной седьмой от всей территории провинции Хайнань. Уже сейчас он стал домом для более чем 200 редких и исчезающих видов животных.

Власти Хайнаня рассчитывают, что создание Национального парка тропических лесов позволит привлечь на остров большее число как китайских, так и зарубежных туристов. Согласно официальной статистике, общая площадь тропических лесов на Хайнане в 2018 году превысила 659 тыс. га. С 1990-х годов прошлого столетия власти полностью запретили на острове вырубку деревьев, что позволило создать в провинции обширные природные зоны, охраняемые государством.