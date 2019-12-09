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Кузнецова считает, что звонок соцслужб мог спасти жизнь ребенка с ДЦП в Удмуртии

Детский омбудсмен подчеркнула, что прозванивать такие семьи соцслужбы должны хотя бы раз-два в неделю

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что жизнь 13-летнего ребенка с ДЦП, который погиб в Можге (Удмуртия), мог спасти звонок из социальных служб.

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"Конечно, в таких ситуациях, когда заведомо известно, что в семье нет родственников, нет возможности в кризисной ситуации позвать на помощь, что наедине человек хронически больной с ребенком, беспомощным инвалидом... прозванивать хотя бы два раза в неделю, раз в неделю прозванивать. Конечно, мы понимаем, что если бы этот звонок был осуществлен, то, может, ребенок был бы жив", - сказала Кузнецова. Она подчеркнула, что такие звонки должны осуществлять соцслужбы.

О смерти ребенка и его матери стало известно 9 декабря сообщили в СК. Возбуждено уголовное дело о халатности.

Теги
РоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаУдмуртия
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