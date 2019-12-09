{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев утвердил программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2020-2022 годы

Премьер-министр уточнил, что установлены виды, объемы, механизмы и размеры финансирования бесплатной медицинской помощи

ГОРКИ, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2020-2022 годы. Об этом он сообщил, открывая совещание с вице-премьерами в понедельник.

"Я утвердил программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на ближайшие три года. Именно в этой программе определяется, какую медицинскую помощь, при каких заболеваниях каждый человек, у которого есть полис обязательного медицинского страхования, может получить бесплатно", - сказал премьер.

Медведев добавил, что установлены виды, объемы, механизмы и размеры финансирования бесплатной медицинской помощи. Такая программа работает уже более 20 лет, регулярно пересматривается и дополняется сообразно возможностям государства. Документ на ближайшие три года скорректирован с учетом работы над национальными проектами: в нем есть ряд новых положений. Прежде всего, увеличивается средний подушевой норматив финансирования на каждого гражданина. Также вводятся 18 дополнительных методов высокотехнологичной помощи, в том числе по онкозаболеваниям.

"Есть ряд решений, которые я поддержал не так давно. В частности, предложение медиков такое было - принято решение о выведении отдельных дорогостоящих мероприятий из подушевого норматива, и мы предусмотрели в программе соответствующие возможности. Теперь это будет осуществляться на общих началах и позволяет лучше, соответственно, все эти мероприятия проводить", - рассказал Медведев. Другие решения касаются бесплатных консультаций в рамках родового сертификата.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Реклама на ТАСС
В Казани увековечили память Героя СССР, который в бою уничтожил 16 фашистских танков
В мероприятии приняли участие представители ЦВО и правительства Республики Татарстан, курсанты Казанского высшего танкового командного училища
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС