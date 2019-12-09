Медведев утвердил программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2020-2022 годы

ГОРКИ, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2020-2022 годы. Об этом он сообщил, открывая совещание с вице-премьерами в понедельник.

"Я утвердил программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на ближайшие три года. Именно в этой программе определяется, какую медицинскую помощь, при каких заболеваниях каждый человек, у которого есть полис обязательного медицинского страхования, может получить бесплатно", - сказал премьер.

Медведев добавил, что установлены виды, объемы, механизмы и размеры финансирования бесплатной медицинской помощи. Такая программа работает уже более 20 лет, регулярно пересматривается и дополняется сообразно возможностям государства. Документ на ближайшие три года скорректирован с учетом работы над национальными проектами: в нем есть ряд новых положений. Прежде всего, увеличивается средний подушевой норматив финансирования на каждого гражданина. Также вводятся 18 дополнительных методов высокотехнологичной помощи, в том числе по онкозаболеваниям.

"Есть ряд решений, которые я поддержал не так давно. В частности, предложение медиков такое было - принято решение о выведении отдельных дорогостоящих мероприятий из подушевого норматива, и мы предусмотрели в программе соответствующие возможности. Теперь это будет осуществляться на общих началах и позволяет лучше, соответственно, все эти мероприятия проводить", - рассказал Медведев. Другие решения касаются бесплатных консультаций в рамках родового сертификата.