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Власти Якутии рассчитывают на принятие в 2020 году закона об останках мамонтовой фауны

Ежегодная добыча бивней мамонта в Якутии составляет порядка 100 тонн, при этом до 30 тонн добывают незаконно

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Якутии, на территории которой находится более 70% обнаруженных останков мамонтовой фауны, рассчитывают на принятие в 2020 году федерального закона, позволяющего легализовать на территории РФ торговлю бивнями, сообщил журналистам глава республики Айсен Николаев.

Ежегодная добыча бивней мамонта в Якутии составляет порядка 100 тонн, при этом до 30 тонн добывают незаконно. Власти региона выступают за регулирование отрасли на федеральном уровне и на протяжении нескольких лет добиваются принятия закона о мамонтовой фауне. Рыночная стоимость бивня мамонта весом в 50 кг составляет около $15 тыс.

"Проект федерального закона в целом согласован с федеральными ведомствами. Надеемся, что закон получим в окончательно 2020 году. Пока закон отсутствует, говорить о нормальном функционировании этого рынка нельзя", - сказал Николаев.

По его словам, легализации рынка мамонтовой фауны препятствует отсутствие правовой базы. "Именно из-за этого происходят случаи варварского обращения с природой", - заметил он.

В 2017 году парламент Якутии разработал проект ФЗ "О рациональном пользовании ресурсами мамонтовой фауны - особым природным ресурсом России", которым предлагается урегулировать использование ископаемых останков мамонтовой фауны на территории России. Также власти Якутии предложили создание единого оператора по сбору, переработке и экспорту бивней мамонта в сотрудничестве с китайскими инвесторами. .

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичДальний Восток
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