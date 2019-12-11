5 проблем, с которыми сталкиваются современные школьники при выборе профессии

С одной стороны, сегодня выбирать специальность и будущую профессию стало немного проще - существуют программы профориентирования, а на школьников не давит ответственность выбора специальности на всю жизнь - сейчас считается нормальным менять сферу деятельности через каждые 10-15 лет и осваивать новые профессии. С другой стороны, мало кто из ребят школьного возраста с уверенностью готов сказать, кем он хочет работать хотя бы в ближайшие годы, а большинство переживает проблему выбора, даже получая профессиональное образование. Молодые люди часто не имеют представления о реальной трудовой деятельности и разочаровываются в своих ожиданиях. С какими еще проблемами сталкиваются ученики средних школ и можно ли их избежать? 1. Неосознанная некомпетентность

Более 70% школьников, по данным проекта "Билет в будущее", страдают неосознанной некомпетентностью. Это состояние, когда человек не представляет, чем можно заниматься в будущем, и не считает нужным выбирать профессию. Такие люди рискуют неверно выбрать профессиональный путь и чувствовать себя не на своем месте. Старшеклассники относятся к работе как к обязанности. Раз ее нельзя избежать, то пусть она хотя бы не слишком тяготит. Современные школьники не считают карьеру той сферой, где они могут реализовать свои личностные качества. Такое бывает, когда рядом нет человека, который объяснит нюансы выбора профессии, поможет сформировать видение своего будущего. Группа во "Вконтакте" "Билет в будущее" - хорошая платформа для поиска наставников и единомышленников. Информация оттуда, как минимум, развеет туман над тем, что на самом деле таится за словами "колледж" и "институт". 2. Вера в то, что в интернете можно заработать, не прилагая усилий

Представители поколения детей, родившихся после 1995 года (условное поколение Z) часто хотят быть инфлюенсерами в социальных сетях, делая публикации о своей жизни и взглядах. Такое занятие позволяет зарабатывать рекламой в своих аккаунтах. Для такой работы, как правило, не нужны развитые профессиональные навыки и личное общение с командой единомышленников. Примером служит самый успешный на YouTube блогер PewDiePie (Феликс Чельберг), который из-за миллионного заработка в интернете бросил учебу. По данным опросов Фонда "Общественное мнение" Высшей школы экономики, детям в России не особенно важны престиж и возможность быть в коллективе. Зато они ждут, что работа будет увлекательной, эмоционально интересной и хорошо оплачиваться. Также современным людям важно иметь возможность распоряжаться своим временем, что в полной мере соответствует представлениям о жизни инфлюенсера. Американская консалтинговая компания Morning Consult провела исследование и выяснила, что 72% родившихся после 1985 года следят за контентом инфлюенсеров. Такое "общение" происходит регулярно, в удобной форме и соответствует взглядам на жизнь миллениалов и зумеров. Они сами были бы не против такой работы - с гибким рабочим графиком и возможностью рекламировать любимые товары за деньги. Более половины опрошенных сами покупают вещи, увидев их в социальных сетях. Тем более такая работа всегда подразумевает моментальную обратную связь: аудитория инфлюенсеров ценит их за честность и доверяет им больше, чем кинозвездам и телеведущим. 3. Низкая информированность

Современные дети получают в школе мало информации о профессиях, однако, согласно результатам исследования ВШЭ, живо интересуются работой близких и знакомых. Мало кому все равно, кем быть. Почти у всех есть явные пристрастия. Немногие школы предлагают ученикам внеклассные активности кроме предметных олимпиад. Чтобы стать участником детского театра, хора, спортивной секции, требуется поискать кружки и студии где-нибудь еще, а для этого нужны осознанное решение ребенка или помощь родителей. В опросе меньше половины школьников говорят, что посещают кружки, связанные с профессиями и творчеством. Большинство уже определились, куда хотят поступить после школы, и знают, по каким предметам для этого нужно готовиться. Но ребята до сих пор не сдавали отчетности по производственной практике и мало кто из них знает, как выглядит обычный день на будущей работе. Значительная часть признает, что новые идеи и проекты могут увести их сторону от прежних. Это значит, что они не уверены в своем выборе и признают, что интересная информация о другой профессии может заставить их изменить решение. Важно заранее знакомиться с разными специальностями, и необязательно расспрашивать родителей и посещать дни открытых дверей в разных компаниях. Об актуальных профессиях можно узнать в увлекательной игровой форме в интернете. Например, в группе "Билет в будущее" в OK.ru. Еще там есть истории, рассказанные молодыми людьми, которые начали строить карьеру совсем недавно. Все это не только заполнит пробелы в информированности, но и пробудит интерес к другим профессиям. 4. Агентность, или подверженность влиянию среды

Дети становятся заложниками представлений родителей и ближайшего окружения о правильном выборе профессии и получении высшего образования. Все сталкивались с ситуацией, когда мама знает лучше, на кого пойти учиться, папа уверен, что настоящий мужчина только тот, что служил в армии, а друзья зовут в свое училище - ведь одному как-то страшно. Средняя школа дает необходимые в жизни знания, но не формирует представления о профессиях. Даже победитель международной олимпиады не всегда представляет, как он будет зарабатывать на жизнь. Более половины детей в той или иной степени готовы довериться близким людям при выборе места учебы или работы. Подавляющее большинство уверены, что семья и друзья помогут им с поиском работы. Однако современные школьники не могут полностью положиться на опыт своих родителей, ведь люди старшего поколения получали образование, строили карьеру и семью в других условиях. Сегодня к получению высшего образования стремятся около половины школьников. Многие девятиклассники пробовали работать, но в возрасте 15-18 лет тяжело попробовать все, чего хотелось бы. Да и полученный опыт вряд ли поможет сформировать представление о желаемых компетенциях и осознанно выбрать профессию. Узнать, как это лучше сделать, к кому обратиться за помощью и более взвешенно принимать помощь близких, можно на канале "Билет в будущее" на YouTube. В тематических видео ровесники и специалисты рассказывают школьникам о сложностях принятия решений и преимуществах профориентационного тестирования. 5. Необходимость выйти на работу или отсутствие денег для получения желаемой профессии