По всей России в течение недели будут наблюдаться температурные аномалии

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Температура выше нормы будет наблюдаться на этой неделе на большей части территории России. Самые яркие аномалии ожидаются в Сибири, где будет на 15-17 градусов теплее обычного, рассказал ТАСС и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение ближайшей недели температура будет выше нормы в Москве, на европейской территории, на Урале и вообще на всей территории страны. Связано это с тем, что воздушные массы с Атлантики не просто пересекают Западную Европу, Восточную Европу, но и Урал. Это редко бывает", - сказал собеседник агентства.

По словам Вильфанда, особенно заметны будут аномалии в Сибири. "В течение всей этой недели температура выше нормы будет там примерно на 15-17 градусов в Красноярском крае. Не только в Красноярском крае, кстати, а вообще в Сибири", - отметил метеоролог.

Ранее он рассказал, что этой зимой в большей части России температура будет около и выше нормы. Специалист иронично назвал такую зиму "розовой" из-за цветовых обозначений на климатической карте.