{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Рособрнадзоре опровергли влияние проверочных работ на рейтинги школьников в тестах PISA

Ранее итоги исследования качества образования PISA показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности российских школьников

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Итоги исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment), которые показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности российских школьников, никак не связаны с Всероссийскими проверочными работами (ВПР). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Рособрнадзора, комментируя высказывания ректора Московского городского педагогического университета Игоря Реморенко.

Ранее Реморенко на сайте издания "Вести образования" высказал мнение, что интенсивные проверки школьников, в том числе Всероссийскими проверочными работами, негативно сказались на качестве образования. По его мнению, причина в том, что задания ВПР направлены на запоминание, на усвоение чисто предметных навыков, а материалы PISA нацелены на проверку метапредметных компетенций. Рост результатов по Москве он объяснил тем, что в столичных школах ВПР практически не проводились.

"В апреле 2018 года практика проведения ВПР затрагивала обучающихся шестых классов и младше, а участниками исследования PISA были обучающиеся восьмых классов и старше, что говорит об отсутствии связи между проведением ВПР и результатами PISA 2018 года", - заявили в пресс-службе ведомства.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что результаты исследования PISA получены в декабре 2019 года, а само исследование проводилось в апреле 2018 года. В нем приняли участие обучающиеся 15-летнего возраста, то есть обучающиеся 8-х, 9-х и 10-х классов общеобразовательных школ, а также обучающиеся в образовательных организациях среднего профессионального образования. Всероссийские проверочные работы проводятся с 2016 года. В 2016 году в них приняли участие обучающиеся 4 классов, в 2017 году - обучающиеся 4 и 5 классов, а в 2018 году - обучающиеся 4, 5 и 6 классов.

PISA - крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений, она реализуется под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Исследование оценивает читательскую, математическую и естественно-научную грамотность и проводится циклами раз в три года среди 15-летних школьников по всему миру. Прошлое исследование проведено в 2015 году, а в 2018 году в нем участвовали около 600 тыс. школьников из 79 стран мира, в том числе 7608 обучающихся из России.

Результаты исследования российских школьников

Так, средний балл по читательской грамотности составил 479 баллов (495 в 2015 году), по естественно-научной грамотности - 478 баллов (487 в 2015 году), по математической грамотности - 488 баллов (494 в 2015 году). Таким образом, в 2018 году по сравнению с 2015 годом Россия по читательской грамотности спустилась с 26-й строчки на 31-ю позицию, по математической - с 23-й на 30-ю позицию, по естественно-научной грамотности - с 32-й на 33-ю строчку. При этом московские школьники показали рост по всем трем направлениям.

В Минпросвещения, комментируя итоги исследования, тем не менее подчеркнули, что, учитывая совокупность результатов, эксперты PISA включили Россию в 18 из 79 стран "с устойчивым прогрессом качества школьного образования".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ФСИН пригласила участников акции "Бездомный полк" на прием 12 декабря
Между тем в службе ранее опровергли ряд доводов участников акции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС