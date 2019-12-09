В Рособрнадзоре опровергли влияние проверочных работ на рейтинги школьников в тестах PISA

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Итоги исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment), которые показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности российских школьников, никак не связаны с Всероссийскими проверочными работами (ВПР). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Рособрнадзора, комментируя высказывания ректора Московского городского педагогического университета Игоря Реморенко.

Ранее Реморенко на сайте издания "Вести образования" высказал мнение, что интенсивные проверки школьников, в том числе Всероссийскими проверочными работами, негативно сказались на качестве образования. По его мнению, причина в том, что задания ВПР направлены на запоминание, на усвоение чисто предметных навыков, а материалы PISA нацелены на проверку метапредметных компетенций. Рост результатов по Москве он объяснил тем, что в столичных школах ВПР практически не проводились.

"В апреле 2018 года практика проведения ВПР затрагивала обучающихся шестых классов и младше, а участниками исследования PISA были обучающиеся восьмых классов и старше, что говорит об отсутствии связи между проведением ВПР и результатами PISA 2018 года", - заявили в пресс-службе ведомства.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что результаты исследования PISA получены в декабре 2019 года, а само исследование проводилось в апреле 2018 года. В нем приняли участие обучающиеся 15-летнего возраста, то есть обучающиеся 8-х, 9-х и 10-х классов общеобразовательных школ, а также обучающиеся в образовательных организациях среднего профессионального образования. Всероссийские проверочные работы проводятся с 2016 года. В 2016 году в них приняли участие обучающиеся 4 классов, в 2017 году - обучающиеся 4 и 5 классов, а в 2018 году - обучающиеся 4, 5 и 6 классов.

PISA - крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений, она реализуется под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Исследование оценивает читательскую, математическую и естественно-научную грамотность и проводится циклами раз в три года среди 15-летних школьников по всему миру. Прошлое исследование проведено в 2015 году, а в 2018 году в нем участвовали около 600 тыс. школьников из 79 стран мира, в том числе 7608 обучающихся из России.

Результаты исследования российских школьников

Так, средний балл по читательской грамотности составил 479 баллов (495 в 2015 году), по естественно-научной грамотности - 478 баллов (487 в 2015 году), по математической грамотности - 488 баллов (494 в 2015 году). Таким образом, в 2018 году по сравнению с 2015 годом Россия по читательской грамотности спустилась с 26-й строчки на 31-ю позицию, по математической - с 23-й на 30-ю позицию, по естественно-научной грамотности - с 32-й на 33-ю строчку. При этом московские школьники показали рост по всем трем направлениям.

В Минпросвещения, комментируя итоги исследования, тем не менее подчеркнули, что, учитывая совокупность результатов, эксперты PISA включили Россию в 18 из 79 стран "с устойчивым прогрессом качества школьного образования".