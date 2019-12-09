Самарские студенты стали лауреатами французской премии за создание экспериментальных ракет

САМАРА, 9 декабря. /ТАСС/. Студенты Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева стали лауреатами французской премии Prix de Espace en Industrie-2019, представив проект экспериментальной ракеты. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой университета.

"Самарская команда стала не только единственным российским претендентом на премию, но и единственным иностранным участником соревнований. По результатам защит проектов именно самарская команда стала лауреатом премии Национального космического агентства Франции - CNES", - говорится в сообщении.

Самарские студенты Глеб Бурдонов и Антон Полтораднев представили на конкурс проект экспериментальной ракеты TSR 2.0. Двухступенчатая ракета длиной 2,5 м массой 12 кг способна вывести на километровую высоту зонд весом 1,5 кг. Защита проекта проходила в Париже на английском языке.

Конкурс Prix de Espace en Industrie-2019 проходит раз в два года, начиная с 1969 года. Организатором является общественная организация Planеte Sciences (Франция) в партнерстве с французской ассоциацией аэрокосмических предприятий GIFAS. На премию претендуют студенческие команды - участники международного молодежного форума по запуску экспериментальных ракет C'Space. В жюри входят эксперты ведущих аэрокосмических компаний и ассоциаций Франции.