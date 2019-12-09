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Крупнейшую в мире частную коллекцию виски выставили на аукцион в Шотландии

Коллекция предварительно оценивается в почти $9,5 млн

ЛОНДОН, 9 декабря. /ТАСС/. Самая крупная частная коллекция виски из США - 3,9 тыс. бутылок в основном односолодового виски - выставлена на аукцион Whisky Auctioneer в шотландском городе Перт. Об этом сообщает в понедельник вещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, коллекция, включающая редчайшее виски таких брендов, как Bowmore и Springbank, а также Stromness и Dallas Dhu, выпуск которых уже прекращен, предварительно оценена в £8 млн (почти $9,5 млн). Коллекцию выставила на торги семья предпринимателя из штата Колорадо Ричарда Гудинга, который собирал коллекцию в течение 20 лет.

Среди лотов и бутылка редчайшего шотландского виски 60-летней выдержки Macallan с особой этикеткой, созданной итальянским художником поп-арта Валерио Адами.

Всего в 1986 году были изготовлены 12 бутылок такого односолодового виски, подвергнутого дистилляции в 1926 году, и на данный момент неизвестно, сколько из них сохранилось. В октябре на торгах дома Sotheby`s в Лондоне одна из них ушла с молотка за рекордную сумму £1,5 млн ($1,78 млн) при предварительной оценке в £450 тыс. ($534 тыс.).

Вискарня The Macallan расположена на территории области Морей в северной части Шотландии и специализируется на производстве односолодового виски.

Согласно информации аукционеров, Гудинг, владевший в свое время одной из крупнейших в США сетей поставок безалкогольных напитков, неоднократно на личном самолете посещал Шотландию с целью приобретения редкого виски на аукционах. Он "ставил целью собрать виски всех марок", производимых в северном регионе Великобритании, отметил представитель Whisky Auctioneer.

Аукцион пройдет в феврале и апреле.

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