ФСИН пригласила участников акции "Бездомный полк" на прием 12 декабря

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. ФСИН России пригласила на прием участников запущенной в соцсетях акции "Бездомный полк" - жалующихся на непредоставление жилья бывших и действующих сотрудников уголовно-исполнительной системы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро ФСИН.

"12 декабря во ФСИН России состоится общероссийский день приема граждан, на который руководство ведомства приглашает в том числе сотрудников и пенсионеров уголовно-исполнительной системы, имеющих вопросы по жилищному обеспечению. На приеме каждый из обратившихся посетителей сможет получить подробные разъяснения по всем интересующим вопросам", - сообщили в пресс-службе. Для детального рассмотрения жилищных вопросов на встречу с руководством службы приглашены организаторы и участники акции "Бездомный полк".

"Для более конструктивного и предметного разговора организаторам акции желательно иметь при себе списки всех сотрудников и пенсионеров УИС, у которых возникают вопросы в этой сфере, а также необходимый пакет документов, подтверждающий право на получение жилья", - добавили в ведомстве. Все обращения там обещали рассмотреть в индивидуальном порядке. Прием граждан будет вестись с 12:00 до 20:00 12 декабря по адресу: Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 11. Предварительная запись осуществляется по многоканальному телефону 8 (495) 983-85-58.

6 декабря группа пенсионеров и сотрудников записала в Москве видеообращение в стихах на музыку "Город, которого нет" с требованием предоставить жилье. 8 декабря вышел ролик их коллег из Санкт-Петербурга, заявили о намерении присоединиться к акции сотрудники из ряда других регионов.

Между тем во ФСИН ранее опровергли ряд доводов участников акции. Так, по данным ведомства, организатор акции - пенсионерка УФСИН России по Московской области Е. Мальцева - уже получила единовременную социальную выплату от ФСИН России, но выделенные в соответствии с действующим законодательством средства ей показались недостаточными. После нескольких проигранных исков она решила записать видеообращение. Не соответствующей действительности во ФСИН назвали и информацию о том, что сотрудников и пенсионеров УИС выселяют из ведомственного жилья без предоставления другого жилья. Там пояснили, что "речь идет об одном из домов, где сейчас идет процесс согласования с городскими властями вопроса о передаче ведомственного жилья в собственность проживающих там сотрудников и пенсионеров УИС".