В Казани увековечили память Героя СССР, который в бою уничтожил 16 фашистских танков

ТАСС, 9 декабря.Мемориальную доску Герою Советского Союза Семену Коновалову, уничтожившему 13 июля 1942 года 16 немецких танков и самоходных артиллерийских установок (САУ), открыли в Казани. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Памятную доску с текстом на русском и татарском языках установили на фасаде дома № 15 по ул. Кирпичникова, где Семен Коновалов проживал с 1961 по 1989 год. В мероприятии приняли участие представители ЦВО и правительства Республики Татарстан, курсанты Казанского высшего танкового командного училища и юнармейцы, представители общественных организаций и жители города", - указано в сообщении.

Семен Васильевич Коновалов (1921 - 1989) - советский танкист, участник Великой Отечественной войны. В одном из боев Воронежско-Ворошиловградской операции 13 июля 1942 года, командуя экипажем танка КВ-1, уничтожил 16 танков и САУ противника. 31 марта 1943 года указом президиума Верховного Совета СССР ему было присвоено звание Героя Советского Союза "за исключительное мужество и отвагу".