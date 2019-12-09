Дональд Трамп и Си Цзиньпин претендуют на звание "Человек года" по версии Time

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин вошли в короткий список претендентов на звание "Человек года" по версии редакции журнала Time . Соответствующую информацию привел в понедельник телеканал NBC .

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Трамп уже в четвертый раз претендует на данное звание, а в 2016 году стал его обладателем. Всего список состоит из 10 кандидатов, в число которых вошли личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани и спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая стала "центральной фигурой процедуры импичмента" в отношении американского лидера. Она была запущена после жалобы на содержание беседы главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую подал неназванный сотрудник американской разведки, также попавший в этом году в число претендентов на звание "Человек года" по версии Time.

В короткий список претендентов вошли также основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг, шведская экоактивистка Грета Тунберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, а также футболистка, полузащитник сборной США и американского "Рейна" Меган Рапино. Включения в список удостоились участники массовых акций протеста против намерения властей Гонконга принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции из числа студенческой молодежи продолжили антиправительственные выступления, которые периодически сопровождаются блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма.

Ожидается, что редакция журнала объявит нового обладателя звания "Человек года" 11 декабря.

"Человек года"

Традиционно в декабре редакция Time объявляет "Человека года". Его фотография размещается на обложке журнала. Конкретных критериев для присвоения этого звания нет: считается, что его получает тот, кто в течение года оказывал наибольшее влияние на общество вне зависимости от того, было ли оно позитивным или негативным. Первым этот титул в 1927 году заслужил американский летчик Чарльз Линдберг, впервые в истории в одиночку перелетевший через Атлантику.

За всю историю присвоения звания около 70 раз персонами года становились политические и общественные деятели, в том числе Махатма Ганди (1930), Уинстон Черчилль (1940, 1949), Елизавета II (1952), Шарль де Голль (1958), Мартин Лютер Кинг (1963), Генри Киссинджер (1972), аятолла Рухолла Хомейни (1979), Лех Валенса (1981), Иоанн Павел II (1994). Людьми года также признавались все американские президенты начиная с Франклина Рузвельта, за исключением Джеральда Форда. Сам Рузвельт стал единственным, кто удостаивался данного звания трижды: в 1932, 1934 и 1941 годах.

Среди обладателей этого титула - пять лидеров СССР или России: Иосиф Сталин (1939, 1942), Никита Хрущев (1957), Юрий Андропов (1983, совместно с Рональдом Рейганом), Михаил Горбачев (1987, 1989) и Владимир Путин (2007).