Минпросвещения распространит практику пятиэтажных школ на всю Россию

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Минпросвещения РФ планирует распространить проекты пятиэтажных школьных зданий на все регионы страны. Об этом сообщила заместитель главы министерства Марина Ракова в интервью "Российской газете", опубликованном в понедельник.

"Сейчас в пилотных регионах разработают проектно-сметные документации пятиэтажных зданий. После того как первые школы по новым проектам будут построены, они попадут в реестр, и все остальные регионы возьмут их на вооружение", - рассказала она изданию.

Замглавы Минпросвещения РФ пояснила, что пятиэтажные здания будут строиться только с учетом современных требований безопасности, нагрузки и других необходимых условий. В частности, по словам Раковой, размещать спортивные и зрительные залы можно будет только на первых двух этажах, а на четвертом и пятом этажах могут располагаться учебные помещения, рассчитанные только на 8-11 классы, но не более 25% от общего числа учащихся школы.

Как отметила замглавы ведомства, такие меры помогут разрешить ситуацию с нехваткой мест для школьников в мегаполисах и в больших городах с быстрорастущими новыми микрорайонами. "Когда мы видим огромное количество многоэтажек, а земли не хватает. Когда малышей много, а везти их далеко неправильно. Поэтому увеличение этажности школ - реальное решение проблемы", - объяснила изданию Ракова, добавив, что этот вопрос планируется решать в 2020 году.

По ее словам, в общей сложности к концу 2019 года в стране появятся более 160 тыс. новых мест для детей в школах, а к 2025 году должно быть введено около 1 млн мест с использованием разных источников финансирования.