В Татарстане открыли бюст герою битв Великой Отечественной войны за Днепр и Сталинград

ТАСС, 9 декабря. Бюст Герою Советского Союза Гани Сафиуллину, который в 1942 году командовал 38-й стрелковой Сталинградской дивизией, захватившей во время военных действий более 18 тыс. фашистов, открыли в кадетском корпусе города Нижнекамск Республики Татарстан. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

Сталинград от первого лица Портреты и воспоминания тех, кто пережил крупнейшее сражение Великой Отечественной

"Его ночные атаки наводили ужас на противника, его тактикой восхищались даже руководители зарубежных государств, это был настоящий герой, память о котором нужно сохранить вечно для подрастающего поколения", - цитирует пресс-служба военного комиссара Татарстана Сергея Погодина, который принял участие в церемонии открытия памятника.

В 1942 году Сафиуллин командовал 38-й стрелковой дивизией, которая отличилась в ходе Сталинградской битвы. Военнослужащие его дивизии захватили в плен под Сталинградом более 18 тысяч солдат и офицеров противника, уничтожили 108 танков, более 1 тыс. автомашин, 22 самолета и три бронепоезда. За свои подвиги дивизия получила звание гвардейской, а сам Сафиуллин получил звание генерал-майора.

В апреле 1943 года его назначили на должность командира 25-го гвардейского стрелкового корпуса, который отличился при форсировании Днепра.