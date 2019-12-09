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В Татарстане открыли бюст герою битв Великой Отечественной войны за Днепр и Сталинград

Ганий Сафиуллин командовал 38-й стрелковой Сталинградской дивизией, захватившей во время военных действий более 18 тыс. фашистов

ТАСС, 9 декабря. Бюст Герою Советского Союза Гани Сафиуллину, который в 1942 году командовал 38-й стрелковой Сталинградской дивизией, захватившей во время военных действий более 18 тыс. фашистов, открыли в кадетском корпусе города Нижнекамск Республики Татарстан. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

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"Его ночные атаки наводили ужас на противника, его тактикой восхищались даже руководители зарубежных государств, это был настоящий герой, память о котором нужно сохранить вечно для подрастающего поколения", - цитирует пресс-служба военного комиссара Татарстана Сергея Погодина, который принял участие в церемонии открытия памятника.

В 1942 году Сафиуллин командовал 38-й стрелковой дивизией, которая отличилась в ходе Сталинградской битвы. Военнослужащие его дивизии захватили в плен под Сталинградом более 18 тысяч солдат и офицеров противника, уничтожили 108 танков, более 1 тыс. автомашин, 22 самолета и три бронепоезда. За свои подвиги дивизия получила звание гвардейской, а сам Сафиуллин получил звание генерал-майора.

В апреле 1943 года его назначили на должность командира 25-го гвардейского стрелкового корпуса, который отличился при форсировании Днепра.

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В ночь на 25 сентября 1943 года корпус одним из первых форсировал Днепр в районе сел Бородаевка и Домоткань (Днепропетровская область) и в течение пяти дней героически расширил плацдарм по фронту до 25 км и в глубину - до 15 км.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за успешное руководство воинскими соединениями и проявленные при этом личное мужество и героизм гвардии генерал-майору Сафиуллину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". В дальнейшем советские части под руководством генерала участвовали в освобождении Румынии, Венгрии, Чехословакии, отметили в пресс-службе ЦВО.

Сафиуллин вышел в запас в 1957 году, умер в Казани в 1973 году.

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