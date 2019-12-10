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ВЦИОМ узнал, как россияне относятся к зиме

Среди причин своей симпатии к холодному времени года респонденты назвали снег, зимние виды спорта и Новый год
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС, архив

МОСКВА, ‪10 декабря. /ТАСС/. Около половины россиян (46%) назвали любимым временем года лето, а вот зиму таковым считают лишь 8% россиян. Об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении ТАСС результаты исследования ВЦИОМ.

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"У каждого десятого россиянина зима является любимым временем года (8%). Об обратном сообщили треть респондентов: 29% не нравится зима, а любимое время года почти у половины населения - лето (46%). Чаще в любви к летнему времени года признавались жители городов с населением меньше миллиона. А вот весну больше выбирали жители Москвы и Санкт-Петербурга (27%), а также сел (26%). Осень наиболее популярна в городах-миллионниках и селах (14%)", - говорится в документе.

При этом среди тех, кто к зиме относится в целом позитивно, больше всего оказалось жителей сел и населенных пунктов с численностью населения менее 100 тыс. человек. Среди причин своей симпатии к холодному времени года респонденты часто называли снег (38%), зимние виды спорта (25%), Новый год (20%), мороз (18%) и свежий воздух (11%). А негатив по отношению к зиме у россиян вызывают холод (54%), грязь (16%) и гололед (10%).

По мнению 64% опрошенных, зима не оказывает влияния на физическое и эмоциональное состояние человека. "Но треть считает, что зимой наступает упадок сил, ухудшается настроение (31%). В основном об упадке сил говорили респонденты 60 лет и старше", - говорится в исследовании. 

Теги
РоссияОпросы общественного мненияНовый год и Рождество - 2020
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