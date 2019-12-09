В Ивановской области восьмилетний мальчик пропал по пути из школы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Восьмилетний мальчик пропал в городе Кинешма Ивановской области по пути из школы. Полиция организовала поиски ребенка, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе УМВД по региону.

"Межмуниципальным отделом МВД России "Кинешемский" разыскивается несовершеннолетний мальчик 2011 года рождения. Ребенок пропал после 13 часов дня с улицы Щорса, в первой половине дня он еще был в школе", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в ведомстве, ребенок уже ранее убегал из дома.