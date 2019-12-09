{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ивановской области восьмилетний мальчик пропал по пути из школы

Полиция начала поиски

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Восьмилетний мальчик пропал в городе Кинешма Ивановской области по пути из школы. Полиция организовала поиски ребенка, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе УМВД по региону.

"Межмуниципальным отделом МВД России "Кинешемский" разыскивается несовершеннолетний мальчик 2011 года рождения. Ребенок пропал после 13 часов дня с улицы Щорса, в первой половине дня он еще был в школе", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в ведомстве, ребенок уже ранее убегал из дома.

Теги
РоссияИвановская область
Реклама на ТАСС
Google выпустил дудл ко дню рождения хоккейного тренера Анатолия Тарасова
На логотипе заслуженный мастер спорта СССР изображен на фоне хоккеистов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС