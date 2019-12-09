В Ростовской области устранили аварию, оставившую без холодной воды около 35 тыс. жителей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 декабря. /ТАСС/. Прорыв водовода в ростовском городе Гуково устранен. Об этом в понедельник сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Ранее в МЧС сообщили, что около 35 тыс. жителей трех поселков города Гуково остались без холодного водоснабжения из-за прорыва трубы.

"В 22:20 мск аварийно-восстановительные работы завершены, идет наполнение системы", - говорится в сообщении.

Сообщалось, что все оставшиеся без холодной воды объекты имеют суточный запас водоснабжения, на работу котельных прорыв не повлиял.