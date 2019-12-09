Путин обсудит с СПЧ улучшение судебной системы и защиту прав несовершеннолетних

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет во вторник заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), а также встретится с региональными уполномоченными по правам человека.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, "рабочий график президента России Владимира Путина 10 декабря, в международный День прав человека, будет полностью посвящен правозащитной тематике".

Глава государства традиционно проведет в Кремле заседание СПЧ - консультативного органа по содействию реализации конституционных полномочий президента России в этой сфере. Планируется обсудить широкий круг вопросов, в частности - о совершенствовании судебной системы, поддержке соотечественников за рубежом, защите прав несовершеннолетних.

После заседания СПЧ Путин также в Кремле встретится с региональными уполномоченными по правам человека. Более 70 омбудсменов смогут обсудить с президентом насущные вопросы своей повседневной работы, отметили в пресс-службе.

Встреча в новом составе

Обновленный состав СПЧ встретится с президентом РФ впервые. В результате кадровой ротации 21 октября указом главы государства в состав совета были введены секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, журналист Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов в качестве ответственного секретаря совета. Этим же указом из состава СПЧ были исключены бывший глава совета Михаил Федотов, который был уволен с госслужбы в связи с достижением предельного возраста нахождения на ней, его заместитель, руководитель правозащитной организации "Восход" Евгений Бобров, председатель ассоциации правозащитных организаций "Агора" Павел Чиков, председатель комиссии СПЧ по избирательным правам, профессор Высшей школы экономики Илья Шаблинский и член совета Екатерина Шульман. Главой СПЧ вместо Федотова, руководившего советом девять лет, был назначен Фадеев.

Темы обсуждения и поручения по итогам

В преддверии встречи члены совета определили темы, которые они планируют обсудить с главой государства.

"В частности, в повестку включены вопросы, связанные с реформой судебной системы, вопросы по психоневрологическим интернатам, экологические темы, вопросы свободы высказывания мнений на примере московских несогласованных мероприятий, вопросы здравоохранения, а также административного регулирования некоммерческих организаций", - рассказала ТАСС заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора.

Совет также планирует поднять тему защиты прав россиян за рубежом. Источник ТАСС также сообщил, что Путину будет представлен соответствующий мониторинговый доклад, основанный на поступивших в комиссию СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека обращениях и принятых мерах по защите прав россиян и соотечественников за рубежом.

Еще одна тема, которая может быть поднята на встрече - создание института уполномоченного по защите прав граждан на свободу вероисповедания. "Для того, чтобы это был значимый институт и к нему прислушивались, он должен иметь статус при президенте", - сказал ТАСС член СПЧ Владимир Ряховский. По его мнению, новый институт уполномоченного нужен, чтобы к такому омбудсмену обращались религиозные организации с жалобами на допущенные в их отношении нарушения. "Такой уполномоченный сможет направить обращение в правоохранительные органы, органы исполнительной власти, а также он мог бы обжаловать вступившее в силу судебное решение, осуществлять мониторинг ситуации и представлять президенту доклад о ситуации в этой сфере", - предположил Ряховский.

В прошлом году на заседании Совета активно обсуждалась тема контроля за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. Президент назвал ситуацию в этой сфере острой и поддержал идею об усилении контроля правозащитников над системой исполнения наказаний. Защитники прав человека также обсудили с главой государства возможности усовершенствования института помилования и криминализацию пыток. Кроме того, участники заседания предложили ряд мер по защите прав россиян и соотечественников, проживающих за рубежом.

Глава СПЧ ожидает, что по итогам предстоящего заседания глава государства может дать ряд поручений. "Совет к встрече самым серьезным образом готовится, с тем, чтобы была максимальная польза с точки зрения затронутых тем, предложений, которые могут быть сейчас обсуждены, по которым могут быть даны поручения президента, а возможно и законотворческие инициативы", - заявил Фадеев, слова которого приводятся на сайте СПЧ.

О совете

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека - консультативный орган при главе государства. Среди его основных задач - содействие процессам гуманизации и модернизации российского общества, экспертиза проектов федеральных законов для определения их соответствия целям развития гражданского общества, информирование президента о положении дел в области соблюдения прав и свобод человека. Решения совета носят рекомендательный характер для федеральных и местных органов государственной власти.

6 ноября 2019 года исполнилось 15 лет со дня подписания указа главы государства о создании СПЧ.