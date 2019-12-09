Госдума обсудит законопроект, приравнивающий электронные сигареты к обычным

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник намерена рассмотреть в первом чтении законопроект, приравнивающий электронные сигареты к обычным с точки зрения ограничений на потребление и продажу, а во втором чтении - инициативу о возвращении курилок в аэропорты. Соответствующее решение было принято на Совете нижней палаты парламента.

Документ, внесенный группой сенаторов во главе с Валерием Рязанским, распространяет штрафы за курение табака в запрещенных местах на электронные сигареты и кальяны. Штраф остается прежним: от 500 до 1 тыс. рублей, при этом за курение кальяна или электронных сигарет на детской площадке придется заплатить от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

Также предусмотрено наказание за несоблюдение ограничений в сфере торговли электронными сигаретами, аналогичное действующим штрафам за такое же нарушение в отношении табачной продукции: для граждан в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Одновременно на второе, основное чтение вынесен резонансный законопроект депутата Сергея Боярского о возможности установки специально выделенных помещений для курения в так называемых чистых зонах аэропортов. Как пояснил ранее парламентарий, идея синхронизировать обсуждение этих документов появилась именно во время первого чтения законопроекта о курилках.

Депутаты сочли "несправедливым и неправильным, что обладатели дорогих устройств для электронного выпаривания разных смесей, в том числе и никотиносодержащих, имеют возможность курить их в ресторанах, барах, в торговых центрах, в том числе в аэропортах, раздражая окружающих запахом, который все равно от них исходит", отметил Боярский. Он также обратил внимание, что это может быть расценено как "элемент пропаганды курения", а также как "провокация простого курильщика - закурить сигарету там, где это не положено, например, закрыться в кабинке санитарной комнаты".

Со своей стороны зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль подчеркивал, что "ни один из симуляторов курения не может претендовать на звание изделий, которые уменьшают риск заболеваний, связанных с табаком, а значит, и ограничения для них должны быть такие же". По мнению парламентария, "бесконтрольный оборот заменителей сигарет пора прекратить, как и их продажу несовершеннолетним".