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Новый год и Рождество - 2020

Музей на Поклонной горе запускает новогодний квест для детей "Елка Победы"

Участникам квеста предстоит разгадать секретные шифровки, изучить семафорную азбуку, обезвредить вражеские ловушки, оживить знаменитые полотна в музее и спеть перед красноармейцами

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Музей Победы на Поклонной горе в Москве запускает во вторник новогодний квест для детей "Елка Победы". Участникам предстоит выполнить секретную миссию и разгадать военные тайны, рассказал ТАСС директор музея Александр Школьник.

"Елка Победы" - это не просто обычное новогоднее представление, а интерактивная и увлекательная командная игра-квест, во время которой участникам предстоит выполнить секретную миссию и разгадать военные тайны, чтобы оказаться на "Елке" победного 1945 года. Это возможность погрузиться в историю нашей страны, узнать о традициях встречи Нового года в середине ХХ века и, конечно же, получить тематический фронтовой подарок", - сообщил Александр Школьник.

В квесте могут принять участие ребята от 6 до 12 лет. На полтора часа дети погрузятся в атмосферу Великой Отечественной войны, узнают о битвах и сражениях, подвигах и судьбах героев. По сюжету квеста, "дружная команда вместе с юным разведчиком должна помочь Деду Морозу найти верный путь на легендарную Елку 1945 года". "Ребятам предстоит разгадать секретные шифровки и изучить семафорную азбуку, преодолеть сложные лабиринты и обезвредить вражеские ловушки, оживить знаменитые полотна в музее и спеть перед красноармейцами", - рассказали в музее.

На площади свыше 3 тыс. м организаторы построили в полтора раза больше локаций, чем в прошлом году. При создании масштабной программы было подготовлено 100 килограммов атрибутики и 10 тонн декораций. В проведении квеста задействовано 30 артистов, 280 сотрудников музея и 200 волонтеров.

В пресс-службе напоминают, что также в Музее Победы уже работает "почта Деда Мороза" - любой желающий может положить послание со своими желаниями в специальный ящик Почты России. Новогодний ящик будет работать в музее до 29 декабря.

Встреча Деда Мороза

Также на этой неделе, 14 декабря, состоится торжественная встреча Деда Мороза. "Он приедет из своей Московской усадьбы и зажжет 10-метровую новогоднюю красавицу-елку. В музее подготовят специальную театрализованную программу к его приезду. Сказочные герои, детские вокальные и танцевальные коллективы примут участие в торжестве и помогут Деду Морозу поздравить гостей музея с наступающим Новым годом", - рассказали в пресс-службе.

В этот же день состоится награждение победителей Всероссийского конкурса детского рисунка "Нарисуй "Ёлку Победы". Рисунки, признанные лучшими, легли в основу коллекционной серии открыток.

Завершится праздник флешмобом. Более тысячи посетителей, в том числе артисты Академического ансамбля песни и пляски войск национальный гвардии РФ, военнослужащие, волонтеры, кадеты, подопечные благотворительного фонда Оксаны Федоровой "Спешите делать добро!", одновременно исполнят всеми любимую новогоднюю песню "В лесу родилась елочка".

Теги
РоссияШкольник, Александр ЯковлевичНовый год и Рождество - 2020
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