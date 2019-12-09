Музей на Поклонной горе запускает новогодний квест для детей "Елка Победы"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Музей Победы на Поклонной горе в Москве запускает во вторник новогодний квест для детей "Елка Победы". Участникам предстоит выполнить секретную миссию и разгадать военные тайны, рассказал ТАСС директор музея Александр Школьник.

"Елка Победы" - это не просто обычное новогоднее представление, а интерактивная и увлекательная командная игра-квест, во время которой участникам предстоит выполнить секретную миссию и разгадать военные тайны, чтобы оказаться на "Елке" победного 1945 года. Это возможность погрузиться в историю нашей страны, узнать о традициях встречи Нового года в середине ХХ века и, конечно же, получить тематический фронтовой подарок", - сообщил Александр Школьник.

В квесте могут принять участие ребята от 6 до 12 лет. На полтора часа дети погрузятся в атмосферу Великой Отечественной войны, узнают о битвах и сражениях, подвигах и судьбах героев. По сюжету квеста, "дружная команда вместе с юным разведчиком должна помочь Деду Морозу найти верный путь на легендарную Елку 1945 года". "Ребятам предстоит разгадать секретные шифровки и изучить семафорную азбуку, преодолеть сложные лабиринты и обезвредить вражеские ловушки, оживить знаменитые полотна в музее и спеть перед красноармейцами", - рассказали в музее.

На площади свыше 3 тыс. м организаторы построили в полтора раза больше локаций, чем в прошлом году. При создании масштабной программы было подготовлено 100 килограммов атрибутики и 10 тонн декораций. В проведении квеста задействовано 30 артистов, 280 сотрудников музея и 200 волонтеров.

В пресс-службе напоминают, что также в Музее Победы уже работает "почта Деда Мороза" - любой желающий может положить послание со своими желаниями в специальный ящик Почты России. Новогодний ящик будет работать в музее до 29 декабря.

Встреча Деда Мороза

Также на этой неделе, 14 декабря, состоится торжественная встреча Деда Мороза. "Он приедет из своей Московской усадьбы и зажжет 10-метровую новогоднюю красавицу-елку. В музее подготовят специальную театрализованную программу к его приезду. Сказочные герои, детские вокальные и танцевальные коллективы примут участие в торжестве и помогут Деду Морозу поздравить гостей музея с наступающим Новым годом", - рассказали в пресс-службе.

В этот же день состоится награждение победителей Всероссийского конкурса детского рисунка "Нарисуй "Ёлку Победы". Рисунки, признанные лучшими, легли в основу коллекционной серии открыток.

Завершится праздник флешмобом. Более тысячи посетителей, в том числе артисты Академического ансамбля песни и пляски войск национальный гвардии РФ, военнослужащие, волонтеры, кадеты, подопечные благотворительного фонда Оксаны Федоровой "Спешите делать добро!", одновременно исполнят всеми любимую новогоднюю песню "В лесу родилась елочка".