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В Госдуме предложили запретить иностранные учебники по истории и обществознанию

Важно обеспечить соответствие содержания учебников "национальным интересам РФ", отметил глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Преподавание гуманитарных дисциплин в России по иностранным учебникам, а также пособиям, разработанным или изданным зарубежными НКО, необходимо запретить. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

"Считаем целесообразным установить запрет на использование в школах и ВУЗах при преподавании учебных предметов и курсов историко-обществоведческой, краеведческой и в целом гуманитарной направленности <...> учебных пособий, разработанных или изданных за рубежом, либо разработанных или изданных иностранными НКО или при их участии, а также учрежденными ими российскими юридическими лицами, или российскими юридическими лицами с иностранным участием", - сказал депутат.

По его данным, ежегодно на счета НКО из-за рубежа поступает около 80 млрд рублей, и большая часть этих средств направляется в сферу образования. "Нам всем известны негативные последствия переиздания при поддержке Фонда Сороса, в частности, учебников по истории и "граждановедению", - отметил он.

Как подчеркнул политик, важно обеспечить соответствие содержания учебников "национальным интересам РФ, в том числе требованиям обеспечения информационной безопасности личности, общества и государства".

Введение указанного запрета, добавил Гаврилов, может потребовать более широкого обсуждения, в частности, проведения общественных слушаний в парламенте.

Теги
РоссияГаврилов, Сергей Анатольевич
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