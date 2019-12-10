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В Приморье в три раза снизилась задолженность по зарплатам с начала года

Большая часть долгов по зарплатам приходится на 10 организаций региона, среди них футбольный клуб "Луч" и завод "Радиоприбор"
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© Даниил Колодин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Компании и предприятия Приморского края сократили задолженность по заработным платам своим сотрудникам в три раза - на 383,6 млн рублей в 2019 году. Об этом во вторник сообщается на сайте администрации края.

"В Приморье почти в три раза снизили объем задолженности по заработной плате. С начала года сотрудникам различных предприятий выплатили 383,6 млн рублей. В настоящее время общий объем задолженности в Приморье составляет 192 млн рублей", - говорится в сообщении.

Большая часть долгов по зарплатам приходится на 10 приморских организаций. Среди них футбольный клуб "Луч", финансовые проблемы которого возникли в 2014 году. В Приморском арбитражном суде находится дело о его банкротстве. Власти края выделили субсидию в размере 215 млн рублей на погашение долгов перед игроками и персоналом клуба, но решить финансовые проблемы "Луча" пока не удалось.

"Как уточнили в руководстве "Луча", значительно снизить задолженность не получилось из-за текущих расходов клуба, в частности перелетов и переездов, оплаты гостиниц для игроков, связанных с участием команды в Футбольной национальной лиге (ФНЛ)", - уточняется в сообщении. В администрации Приморского края дали руководству клуба три месяца на проработку плана финансово-хозяйственной деятельности "Луча" на ближайшие годы.

Еще одно проблемное предприятие Приморского края - ОАО "Радиоприбор", которому из федерального бюджета на погашение задолженности по зарплате выделено почти 160 млн рублей. Сейчас непогашенной остается задолженность на сумму 1,3 млн рублей.

Завод "Радиоприбор" - частное предприятие, входившее в перечень организаций оборонно-промышленного комплекса страны. В конце 2014 года по вине собственников завод стал испытывать финансовые трудности, а в ноябре следующего года полностью прекратил свою работу. В конце июля 2018 года суд приговорил бывшего директора предприятия Михаила Харченко к четырем годам лишения свободы за умышленную невыплату зарплаты сотрудникам.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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