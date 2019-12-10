Врачи Приморья провели редкую операцию по удалению опухоли у трехмесячного ребенка

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Хирурги медицинского центра ДВФУ успешно выполнили редкую операцию, удалив опухоль языка у трехмесячного ребенка. Об этом во вторник сообщается на сайте администрации Приморского края.

Опухоль разрасталась в полости рта и могла привести к удушью ребенка.

"Челюстно-лицевые хирурги медицинского центра ДВФУ выполнили редкую операцию - удалили новообразование языка. Необычность и редкость операции еще и в возрасте оперируемой - юной пациентке Евгении всего три месяца от роду. Врачи сделали, казалось бы, невозможное, в пределах здоровых тканей полностью удали опухоль диаметром 3 сантиметра, сохранив структуру языка. Как говорят специалисты, новообразование языка у новорожденных - редкий клинический случай", - говорится в сообщении.

Операцию осложнял ряд сопутствующих заболеваний ребенка, что требовало от врачей и родителей тщательной подготовки. На это ушло три недели. Продолжительность операции составила 45 минут. Хирургам удалось полностью сохранить структуру языка. Уже через три часа ребенок смог принять пищу.

"Прогноз врачей благоприятный, никаких предпосылок к осложнениям нет. В будущем девочка ничем не будет отличаться от своих сверстников. Сегодня мама и малышка уже дома и чувствуют себя хорошо", - уточняется в сообщении.

Операция обошлась родителям бесплатно за счет средств фонда ОМС.