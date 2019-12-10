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Новый год и Рождество - 2020

Названы самые популярные у россиян города Европы для путешествий на католическое Рождество

Специалисты проанализировали динамику продаж авиабилетов на праздничные даты
Прага Salvador Maniquiz/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Прага
© Salvador Maniquiz/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Большинство самостоятельных путешественников из России предпочитают на католическое Рождество поездки в Чехию и Германию. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий Туту.ру, с результатами которого ознакомился ТАСС.

Специалисты сервиса проанализировали авиабилеты туда и обратно из России в Европу на даты с захватом католического рождества. Наибольшее число бронирований пришлось на Прагу, Дюссельдорф, Мюнхен, Берлин, также популярны Рига и Париж. Кроме того, в десятку популярных направлений вошли Вена, Франкфурт-на-Майне, Рим и Белград. При этом из этого списка выпала Барселона, которая в этом году занимает лишь 12-ю позицию.

В этом декабре на Европу приходится 8% от общего числа бронирований авиабилетов россиянами. При этом количество российских путешественников, выбирающих европейские направления в эти даты, сократилось на 4%, подсчитали в Туту.ру.

Средняя стоимость перелетов в Европу из России осталась примерно на уровне прошлого года, увеличившись на 2%. На семи направлениях из топ-10 наблюдается снижение цен. Наибольшее - на рейсах в Белград (минус 12%). При этом на треть вырос средний чек в Дюссельдорф.

Теги
ГерманияЧехияРоссияНовый год и Рождество - 2020
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