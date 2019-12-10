Эксперт: риск развития гипертонии у детей ниже, если родители ведут здоровый образ жизни

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Кристина Марченко/. Генетической предрасположенности к гипертонии у ребенка можно избежать, если родители будут ввести здоровый образ жизни, больше заниматься физической активностью и минимизируют стресс. Об этом ТАСС рассказала врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Молчанова.

По данным Всемирной организации здравоохранения, гипертония - самая важная предотвратимая причина болезней сердца и инсульта во всем мире. Осложнения гипертонии являются причиной 9,4 млн ежегодных случаев смерти в мире. Чем выше уровень кровяного давления у человека, тем выше риск повреждения сердца или кровеносных сосудов, что, в свою очередь, повышает риск сосудистых катастроф - инфарктов и инсультов.

"Есть такое понятие, как эпигенетика. Если родители следили за своим образом жизни - не переедали, ели мало соли, двигались ежедневно, научились расслабляться - йога, медитации, то у этих родителей меньше вероятность рождения детей с артериальной гипертонией. Потому что они так повлияли на свои гены, что хорошо скажется на их потомках", - сказала Молчанова.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные Росстата сообщило о росте числа пациентов с гипертонией более, чем на 50% за последние 10 лет. Так, если в 2008 году в России насчитывалось 979 тыс. пациентов с данным диагнозом, то в 2018 году - 1,54 млн. Специалист считает, что такой скачок в большей степени связан с лучшей выявляемостью. "Сейчас измеряют давление все врачи, даже эндокринологи измеряют давление на приеме. Плюс диспансеризация тоже внесла свой вклад в повышенную выявляемость", - пояснила Молчанова.

Развитию гипертонии чаще всего подвержены женщины после 50 лет. В частности, это связанно с наступлением менопаузы. "До периода менопаузы женщин от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе, от заболевания артериальной гипертонии, защищают гормоны - эстрогены. А после менопаузы число женщин больных увеличивается, защитный фон эстрогенов теряется. А у мужчины страдают более молодого возраста", - добавила кардиолог.

Профилактика и лечение

Она отметила, что основными причинами развития гипертонии являются неправильное питание, переедание, употребление соли в больших количествах, стресс, а также генетические предпосылки. В связи с этим врач рекомендует вести здоровый образ жизни, больше ходить и расслабляться, не зацикливаться на проблемах или стрессовых ситуациях.

"Кому-то нужен психотерапевт, у них есть такие методики, чтобы человек расслабился. Если же гипертония выявлена, обязательно медикаментозное лечение. Само заболевание не пройдет. Обязательно пожизненное систематическое лечение, чтобы контролировать артериальное давление, чтобы оно не повышалось и не было скачков", - заключила Молчанова.