{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Василий Небензя поздравил школу при постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке с 65-летием

В ней обучаются дети дипломатических работников МИД России и соотечественников, постоянно проживающих в США

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя поздравил в понедельник школу при представительстве в Нью-Йорке с 65-летием. Он приехал в район Ривердейл, где находится школа, и принял участие в праздничном концерте, организованном в честь юбилея учащимися, учениками и их родителями.

"Поздравляю учителей и учащихся школы с днем ее рождения - ровно 65 лет назад указом МИД была создана впервые общеобразовательная школа при постпредстве России при ООН. Уникальность этого учебного заведения не нуждается в подтверждении - тысячи учеников прошли здесь обучение, а некоторые из них вернулись в Нью-Йорк, чтобы работать в ООН", - подчеркнул он.

Со своей стороны директор школы Ирина Моногарова заметила, что в настоящее время в стенах заведения учатся дети не только проживающих в США российских граждан, но и ряда других стран. "Российские дети и дети из других стран сидят за одной партой, становятся друзьями, дорожат этими отношениями долгие годы. Так что наша школа - как и ООН - также способствует развитию мира и дружбы между народами", - отметила она. Директор заверила, что школа чтит, сохраняет и поддерживает все традиции, которые были заложены предыдущими поколениями педагогов и детей, а также старается привносить новые.

Школа была учреждена в 1954 году и первые годы обучала детей советских дипломатов только начальных классов, а с 1974 года была преобразована в восьмилетнюю школу с углубленным изучением английского языка. С 1988 года школа в нью-йоркском Ривердейле была преобразована в среднюю. Сегодня она предоставляет детям выбор проходить обучение по трем формам: очной, очно-заочной и заочной, после завершения учебы им выдаются дипломы государственного образца.

Ученики школы - это дети дипломатических работников МИД России, соотечественников, постоянно проживающих в США, а также дети дипломатических работников ряда дружеских стран, желающих проходить обучение на русском языке. Школа по итогам многих лет входит в рейтинг лучших заграншкол МИД РФ, показывающих высокие академические результаты.

Теги
СШАНебензя, Василий Алексеевич
Реклама на ТАСС
DM: у миллионов пользователей перестанет перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Отмечается, что пользователи iPhone с операционной системой iOS 8 и старше и устройств на Android версии 2.3.7 и старше уже не могут создавать новые аккаунты в мессенджере
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС