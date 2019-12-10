Василий Небензя поздравил школу при постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке с 65-летием

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя поздравил в понедельник школу при представительстве в Нью-Йорке с 65-летием. Он приехал в район Ривердейл, где находится школа, и принял участие в праздничном концерте, организованном в честь юбилея учащимися, учениками и их родителями.

"Поздравляю учителей и учащихся школы с днем ее рождения - ровно 65 лет назад указом МИД была создана впервые общеобразовательная школа при постпредстве России при ООН. Уникальность этого учебного заведения не нуждается в подтверждении - тысячи учеников прошли здесь обучение, а некоторые из них вернулись в Нью-Йорк, чтобы работать в ООН", - подчеркнул он.

Со своей стороны директор школы Ирина Моногарова заметила, что в настоящее время в стенах заведения учатся дети не только проживающих в США российских граждан, но и ряда других стран. "Российские дети и дети из других стран сидят за одной партой, становятся друзьями, дорожат этими отношениями долгие годы. Так что наша школа - как и ООН - также способствует развитию мира и дружбы между народами", - отметила она. Директор заверила, что школа чтит, сохраняет и поддерживает все традиции, которые были заложены предыдущими поколениями педагогов и детей, а также старается привносить новые.

Школа была учреждена в 1954 году и первые годы обучала детей советских дипломатов только начальных классов, а с 1974 года была преобразована в восьмилетнюю школу с углубленным изучением английского языка. С 1988 года школа в нью-йоркском Ривердейле была преобразована в среднюю. Сегодня она предоставляет детям выбор проходить обучение по трем формам: очной, очно-заочной и заочной, после завершения учебы им выдаются дипломы государственного образца.

Ученики школы - это дети дипломатических работников МИД России, соотечественников, постоянно проживающих в США, а также дети дипломатических работников ряда дружеских стран, желающих проходить обучение на русском языке. Школа по итогам многих лет входит в рейтинг лучших заграншкол МИД РФ, показывающих высокие академические результаты.