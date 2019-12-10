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Нагрудные значки в память о саммите лидеров России и КНДР поступили в магазины Пхеньяна

На них изображены соединяющиеся государственные флаги двух стран

ПХЕНЬЯН, 10 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Новые памятные значки, символизирующие российско-корейскую дружбу, поступили в продажу в сувенирные магазины Пхеньяна, сообщает корреспондент ТАСС.

Новинка представляет собой изображение соединяющихся государственных флагов России и КНДР, стоимость одного значка российско-корейской дружбы составляет $1,5. Как рассказали в беседе с корреспондентом ТАСС сотрудницы сувенирной лавки центральной гостиницы Пхеньяна "Корё", выпуск памятных значков посвящен историческому саммиту президента России Владимира Путина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, который состоялся в апреле нынешнего года во Владивостоке. По словам продавцов, поступившие к ним новые нагрудные знаки пользуются большим спросом туристов и постояльцев отеля.

При этом на соседней витрине сувенирного магазина отеля "Корё" выложен цветной номер центральной газеты КНДР "Нодон синмун" от 26 апреля 2019 года. В нем опубликованы репортажи с места проведения саммита во Владивостоке и фотографии лидеров России и КНДР, которые улыбаются и пожимают друг другу руки. По словам продавцов, российские туристы часто покупают этот номер газеты в качестве сувенира на память о своей поездке в Пхеньян.

Саммит Владимира Путина с Ким Чен Ыном состоялся 25 апреля на острове Русский во Владивостоке. Руководители двух стран обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, а также подробно рассмотрели вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Корейском полуострове. Саммит во Владивостоке стал первой личной встречей Путина и Ким Чен Ына.

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КНДРРоссия
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