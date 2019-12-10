Глава Якутии поручил решить проблему доставки нуждающихся в гемодиализе до места лечения

ЯКУТСК, 10 декабря. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев дал поручение в течение двух дней решить вопрос перевозки до места лечения больных, нуждающихся в гемодиализе. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.

Представители региональной общественной организации "Пациенты гемодиализа РС(Я)" вышли на митинг 10 декабря, в ходе которого сообщили руководству Якутии об отмене транспортировки пациентов до места лечения. Как выяснилось, на днях они получили смс-уведомление о прекращении перевозок от субподрядчика. Полномочия по организации перевозок были переданы в 2016 году подведомственной организации Минздрава Якутии "Якутмедтранс".

"Глава Якутии Айсен Николаев дал поручение курирующему заместителю председателя правительства Ольге Балабкиной в течение двух дней решить вопрос с перевозкой больных-гемодиализников, разобраться с финансированием "Якутмедтранса" и компенсировать расходы больных на такси", - говорится в сообщении. Пациенты гемодиализа не должны страдать из-за взаимоотношений хозяйствующих структур, приводит пресс-служба слова главы Якутии.

В пресс-службе отметили, что все вопросы финансирования перевозок урегулированы. "Правительством республики средства на осуществление услуг социального такси выделены в полном объеме. При корректировке бюджета республики на 2019 год на услуги социального такси дополнительно предусмотрено 5,4 млн рублей. На 2020 год на эти цели предусмотрено 22 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как отметил ТАСС председатель организации "Пациенты гемодиализа РС(Я)" Дмитрий Стручков, данный митинг не был согласован с властями. В региональной общественной организации "Пациенты гемодиализа РС(Я)" состоят около 400 человек на гемодиализе в Якутске, где для перевозки людей необходимо в день 25-30 машин.