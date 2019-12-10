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Власти Удмуртии рассказали о состоянии ребенка, находившегося в квартире с мертвой матерью

Председатель правительства региона Ярослав Семенов сообщил, что жизнь мальчика вне опасности
Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов Георгий Поветкин/ТАСС
Описание
Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов
© Георгий Поветкин/ТАСС

ИЖЕВСК, 10 декабря. /ТАСС/. Двухлетний мальчик, который пять дней провел в квартире с мертвой матерью в Ижевске, находится в удовлетворительном состоянии, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил во вторник журналистам председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

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В понедельник в Удмуртии после гибели в городе Можга 13-летнего мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери, прошли проверки квартир, где, по данным социальных служб и правоохранителей, могли произойти схожие ситуации. В ходе одной из таких проверок представители соцслужбы не смогли попасть в квартиру в Ленинском районе Ижевска, где проживала одинокая мать с ребенком. Специалисты обратились в отдел по делам несовершеннолетних, приняли решение взламывать дверь. В итоге удалось спасти жизнь двухлетнему ребенку, чья мама умерла от пневмонии пять дней назад.

"В результате работы удалось спасти мальчика, который находился в квартире одновременно с мамой, которая, к сожалению, скончалась. В настоящий момент состояние мальчика удовлетворительное, он находится в медицинском учреждении, жизни мальчика никакая опасность не угрожает", - сказал Семенов.

Он напомнил, что сейчас в республике работает специальный штаб, в него входят руководители профильных министерств, которые должны проанализировать работу социальных служб.

"Если на каком-то этапе этой работы произошла ошибка по вине должностного лица или по причине каких-то сложившихся обстоятельств, то нам необходимо сделать выводы, чтобы в будущем ни в коем случае не допустить подобных сценариев", - сказал Семенов.

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РоссияУдмуртия
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