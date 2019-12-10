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Москалькова открыла Дом прав человека в Москве

Новая штаб-квартира омбудсмена будет располагаться на Смоленском бульваре
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова торжественно открыла в Москве Дом прав человека - новую штаб-квартиру федерального омбудсмена, которая будет располагаться на Смоленском бульваре. Церемония открытия нового здания состоялась во вторник.

"Хотела бы поблагодарить за такой построенный по последнему слову техники Дом прав человека <...> Здесь есть интерактивная возможность общения с регионами, в этом доме работает уникальная совершенно интерактивная система документооборота, которая позволяет человеку, пришедшему в Дом прав человека, получить консультацию, помощь, передать обращение", - сообщила Москалькова.

В мероприятии, приуроченном к Международному дню прав человека, принял участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель ЦИК Элла Памфилова, а также региональные уполномоченные по правам человека, представители правозащитного и научного сообществ. Участники ознакомились с экспозицией об истории и деятельности института государственной правозащиты в России.

Собянин отметил, что при реконструкции здания для размещения в нем Дома прав человека были соблюдены все требования к работам на объектах культурного наследия, сохранены исторические фасады, кроме того, благоустроена прилегающая территория. "Думаю, что обращающихся будет больше, а не меньше, потому что прийти в такое здание - одно удовольствие, получить консультацию, решить свои проблемы. Хотел поблагодарить институт по правам человека, он играет огромную роль в Москве. Вы очень бережно относитесь к вопросам, по которым граждане обращаются к вам, и активно их решаете", - сказал градоначальник.

В пресс-службе омбудсмена ранее сообщали, что в Доме прав человека будет просторная приемная с системой электронной очереди и комната для посетителей с детьми. Также реализована концепция доступной среды для людей с ограниченными возможностями и создан ситуационный центр, который позволяет организовывать видеосвязь с региональными уполномоченными и проводить совместные приемы граждан.

В новость были внесены изменения (11:46 мск) - добавлен комментарий Сергея Собянина в четвертом абзаце. 

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПамфилова, Элла АлександровнаКириенко, Сергей ВладиленовичМоскалькова, Татьяна Николаевна
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