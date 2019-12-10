Роструд напомнил о двухдневной первой рабочей неделе в 2020 году

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Первая рабочая неделя в 2020 году продлится два дня, поскольку 9 и 10 января выпадают на четверг и пятницу соответственно. Новогодние каникулы пройдут с 1 по 8 января, напомнили во вторник журналистам в пресс-службе Роструда.

"Поскольку новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января, первая рабочая неделя в 2020 году будет двухдневной: 9 и 10 января выпадают на четверг и пятницу соответственно", - рассказали в ведомстве.

В соответствии с производственным календарем новогодние каникулы в 2020 году продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на один час.

Ранее замглавы Роструда Иван Шкловец рассказал ТАСС, что в ряде случаев работники могут получить выходной 31 декабря. Для этого работодатель должен предоставить сотруднику дополнительный день отдыха. Кроме того, предоставить работнику выходной 31 декабря можно как день отпуска: ежегодного, если это было предусмотрено графиком или при наличии неиспользованных дней, либо без сохранения зарплаты, то есть за свой счет. Также сотрудник может взять отгул на последний день года за ранее отработанное сверхурочное время либо за работу в выходной день или нерабочий праздничный день.