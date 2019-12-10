Словарь Merriam-Webster назвал слово 2019 года

ТАСС, 10 декабря. Американский толковый словарь Мерриама-Вебстера (Merriam-Webster's Collegiate Dictionary) выбрал "словом года" местоимение "они" (they). Об этом во вторник сообщило справочное издание на своем сайте.

"Нашим словом 2019 года стали "они", - отметили представители словаря, указав, что пользователи издания уточняли значение этого слова на 313% чаще, чем в прошлом году.

На сайте словаря отмечается, что это местоимение оказалось в центре многих общественных дискуссий в США, касающихся вопросов прав сексуальных меньшинств. В частности, издание указало, что широкий резонанс получило высказывание британского музыканта Сэма Смита, который заявил в сентябре, что он "относит себя к небинарному гендеру", то есть не определяет себя ни как мужчину, ни как женщину, а потому просит писать "они", а не "он" в том случае, если речь идет о нем.

Словарь Мерриама-Вебстера выбирает "слово года" уже более 15 лет. В прошлом "словами года" становились "справедливость" (justice, 2018), "феминизм" (feminism, 2017), "наука" (science, 2013), "социализм" (socialism, 2012), "прагматичный" (pragmatic, 2011).

В ноябре британский Оксфордский словарь английского языка (Oxford English Dictionary) назвал словосочетание "климатическое ЧП" (climate emergency) словом 2019 года.