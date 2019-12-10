В Госдуму внесли законопроект о присяге для сотрудников Росгвардии

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместитель Александр Хинштейн во вторник внесли на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается ввести присягу для сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии). Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.

"Сотрудники Росгвардии, имеющие специальные звания полиции, скоро будут приносить присягу, как военнослужащие и сотрудники других ведомств", - приводит слова Пискарева его пресс-служба.

"Таким образом мы устраняем пробел в законодательстве", - пояснил парламентарий. Он напомнил, что военнослужащие в России приносят присягу в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе", законами присяга предусмотрена также для сотрудников ведомств, где присваиваются специальные звания (МВД, МЧС, ФСИН России, Генпрокуратуры и ряда других). Однако при создании Росгвардии этот ритуал не был заложен в профильный закон.

"Поэтому логичным будет ввести присягу и для сотрудников войск национальной гвардии, которым присваиваются специальные звания полиции, - считает Пискарев. - Принятие в торжественной обстановке на себя обязательств людьми, которых государство наделяет особыми правами и полномочиями, должно способствовать формированию у них высокого правового сознания".